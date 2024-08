Aereo precipitato in Brasile - il video dell'incidente

L'aereo si avvita in una drammatica spirale, il velivolo appare totalmente fuori controllo, senza possibilità per i piloti di riprendere quota.

Spettacolo - "E' precipitato". Un aereo con 62 persone a bordo - 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio - precipita in Brasile, nello stato di San Paolo. I video ripresi dalle persone a terra mostrano la dinamica dell'incidente. L'aereo si avvita in una drammatica spirale, il velivolo appare totalmente fuori controllo, senza possibilità per i piloti di riprendere quota. L'aereo scende rapidamente verso terra e precipita alle spalle di un gruppo di casa. Pochi secondi dopo, si alza una fitta colonna di fumo.