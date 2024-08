Cinque accessori Nilox must have per fare fitness “en plein air”

Per chi è stanco di allenarsi in casa o tra le mura della palestra, tra i vantaggi della bella stagione c’è indubbiamente l’opportunità di fare sport all’aperto, trasferendo le proprie sessioni di fitness nel verde di un bel parco o, per i più fortunati, su una spiaggia al mare.

Per ritrovare la forma fisica non c’è niente di meglio che sfruttare, insieme ai vantaggi dell’allenamento, anche i benefici derivanti dal contatto con la natura e dall’esposizione alla luce del sole. Per questo motivo Nilox , brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, viene in aiuto dei consumatori con una nuova gamma di prodotti che consentono di allenarsi ovunque in modo facile, accessibile e divertente.

Da sempre Nilox si impegna a sviluppare prodotti che promuovano il movimento in tutte le sue forme e per questo ha scelto di ampliare il concetto espresso dal suo payoff, sviluppando una linea di macchinari e accessori dedicati al fitness e declinando il suo claim “Makes You Move” in “Makes You Happy”: un messaggio che intende esaltare il benessere che l’esercizio fisico apporta non solo al corpo ma anche alla mente riducendo lo stress, aumentando l’autostima, aiutando il sonno e stimolando le endorfine.

Ecco cinque accessori ideali per essere facilmente trasportati per il proprio fitness "en plein air":