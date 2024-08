Precipita da Piramides Calcaires vicino a Courmayeur - morto alpinista italiano

Illeso, è stato portato a Courmayeur a disposizione del Sagf di Entrèves, incaricato delle operazioni di riconoscimento della vittima e della ricostruzione della dinamica dell’evento.

L’altro ha dato l’allarme

Attualità - Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto nel pomeriggio di oggi sulle Piramides Calcaires, a quota 2600 mt circa, per il recupero del corpo senza vita di un alpinista precipitato durante la fase di discesa. La cordata, composta da due alpinisti di nazionalità italiana, procedeva in discesa lungo una via errata e sotto temporale. Uno dei due, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 200 metri. L’altro ha dato l’allarme. Illeso, è stato portato a Courmayeur a disposizione del Sagf di Entrèves, incaricato delle operazioni di riconoscimento della vittima e della ricostruzione della dinamica dell’evento.