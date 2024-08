YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI A GAMESCOM 2024

KONAMI è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC) sarà tra i protagonisti della nuova area “cards and boards” alla gamescom 2024, il più importante evento mondiale dedicato a computer e videogame.

Per tutta la durata della gamescom, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania, i fan potranno visitare il nuovo e ampliato stand di Yu-Gi-Oh! presso il padiglione 5.2. I visitatori avranno la possibilità di muovere i primi passi all’interno del mondo YGO GCC grazie al nuovo Starter Set per 2 giocatori. Un team dedicato di esperti spiegherà le meccaniche del popolare gioco di carte ai neofiti, mentre veterani e appassionati avranno la possibilità di tornare a giocare riscoprendo molte delle carte con le quali hanno iniziato. Presente anche un'area dedicata ai tornei, dove la community potrà competere e vincere numerosi premi.

Oltre a Yu-Gi-Oh! GCC, saranno disponibili entrambi i popolari giochi digitali di Yu-Gi-Oh!: Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Giocatori esperti guideranno i visitatori attraverso i titoli spiegandone le diverse meccaniche, come Rush Duel e Speed Duel per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS.

Come per le passate edizioni, i partecipanti potranno arricchire le proprie collezioni con gli ultimi prodotti di Yu-Gi-Oh! GCC e apparire all’interno dell'iconica carta Mago Nero grazie alla Photo Box.

Infine, molti gli eventi speciali in programma presso lo stand di Yu-Gi-Oh! durante la gamescom 2024:

Rescue the Rabbit! – Torneo già molto popolare, introdotto durante il Campionato Nazionale Tedesco lo scorso anno. I partecipanti sfideranno tre Duellanti Speciali, battendoli avranno la possibilità di partecipare a una lotteria esclusiva e vincere un adorabile peluche Rescue Rabbit .

– Torneo già molto popolare, introdotto durante il Campionato Nazionale Tedesco lo scorso anno. I partecipanti sfideranno tre Duellanti Speciali, battendoli avranno la possibilità di partecipare a una lotteria esclusiva e vincere un adorabile peluche . Time-Wizard marzo 2010 –Solo deck costruiti con carte rilasciate prima di marzo 2010 sono ammessi in questo amato torneo. Il vincitore riceverà lo speciale "Time Wizard Game Mat ".

–Solo deck costruiti con carte rilasciate prima di marzo 2010 sono ammessi in questo amato torneo. Il vincitore riceverà lo speciale "Time Wizard Game Mat ". Tornei – Dal 21 al 25 agosto, i Duellanti potranno partecipare a una serie di tornei Yu-Gi-Oh! GCC. Tra questi: Duel the Master e King of the Hill. Inoltre, saranno disponibili su richiesta anche tornei Game Mat Challenge a 8 giocatori.

– Dal 21 al 25 agosto, i Duellanti potranno partecipare a una serie di tornei Yu-Gi-Oh! GCC. Tra questi: Duel the Master e King of the Hill. Inoltre, saranno disponibili su richiesta anche tornei Game Mat Challenge a 8 giocatori. Offerta speciale Game Mat per 2 giocatori: I partecipanti alla gamescom avranno la possibilità di acquistare il nuovo Game Mat per 2 giocatori. Questo tappetino non sarà distribuito nei punti vendita tradizionali, se volete mettere le mani su questo oggetto esclusivo fate un salto allo stand di Yu-Gi-Oh!.

Per maggiori informazioni, visitate yugioh-card.com e Home - gamescom 2024 | gamescom.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC) è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.