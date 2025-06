eFootball: KONAMI celebra 30 anni di Football Games

Konami Digital Entertainment, B.V. inaugura la campagna eFootball™ “Nostalgia”, una festa globale che celebra il 30° anniversario della leggendaria serie calcistica nata come Winning Eleven (PES) il 21 luglio 1995. Disponibile su tutte le piattaforme, la campagna invita i fan a tornare all'epoca d'oro del calcio con un tocco di modernità, grazie a modelli in-game che ricreano i calciatori della prima generazione.

A partire da oggi e fino al 10 luglio, la campagna Nostalgia offrirà una ricca serie di contenuti a tempo limitato che onorano le radici del franchise, proponendo al contempo nuove esperienze di gameplay per vecchi e nuovi fan.

Caratteristiche principali della Campagna:

Time Attack Event – Una corsa contro il tempo per andare a rete utilizzando i classici modelli poligonali. Accumulate ricompense essenziali per lo sviluppo dei vostri Dream Team e godetevi una sana dose di nostalgia.

Ritorno di Player Leggendari – Le icone del calcio Adriano, Roberto Baggio e Gerard Piqué tornano in campo come esclusive carte “Epic”. Disponibili solo per un periodo di tempo limitato, queste leggende offriranno ai fan la possibilità di costruire una squadra che trascende le generazioni.

Big Time: Chance Deal 30° Anniversario – Celebrate in grande stile con esclusivi Chance Deal che sbloccheranno carte rare, tra cui edizioni speciali 30° anniversario ideali per potenziare il vostro Dream Team.

Speciali Bonus Log-in – I giocatori che effettueranno il log-in durante la campagna potranno ottenere ricompense giornaliere come monete, EXP, programmi di allenamento e un badge commemorativo 30° anniversario, un segno di apprezzamento e un cenno all'eredità della serie.

Vivete l'eredità in prima persona, unitevi al FestivalMentre la campagna per il 30° anniversario raggiunge il proprio apice, KONAMI darà vita alle celebrazioni con il primo eFootball™ World Festival di Tokyo, il 21 luglio al Belle Salle Shibuya Garden. I fan presenti all'evento potranno partecipare a sessioni di gameplay, assistere a match dal vivo e ricevere omaggi esclusivi.

La giornata sarà caratterizzata dall'evento speciale eFootball™ Series 30th Anniversary e dalle finali mondiali dell'eFootball™ Championship 2025, che saranno trasmesse in live streaming in tutto il mondo in nove lingue, per garantire ai fan di prendere parte ai festeggiamenti.

Evento speciale eFootball™ Series 30th AnniversaryPer commemorare tre decadi della serie eFootball™, KONAMI ospiterà un evento speciale con importanti annunci, tra cui nuove licenze in-game e dettagli sulle celebrazioni in corso. L'evento vedrà anche la partecipazione di ospiti famosi come Riku Hagiwara, Jon Kabira e altri ancora.

Le finali mondiali dell’eFootball™ Championship 2025Le finali mondiali, apogeo delle competizioni eFootball™, incoroneranno il miglior giocatore di eFootball™ del pianeta. Un totale di 32 concorrenti d'élite - 16 dalla divisione console e 16 dalla divisione mobile - si incontreranno a Shibuya, Tokyo, dopo essersi guadagnati il proprio posto attraverso l'eFootball™ Championship 2025 Open e l'esclusivo Club Event, in cui i club partner hanno nominato i loro rappresentanti.

Dopo la fase a gironi di domenica 20 luglio, i migliori si sfideranno davanti a un pubblico dal vivo per aggiudicarsi il titolo definitivo: Campione del Mondo.