LEVEL INFINITE SVELA LA LINEUP PREVISTA PER LA GAMESCOM

PRESENTATO “INTO THE INFINITE SHOWCASE”

Level Infinite ha annunciato oggi i dettagli della sua presenza alla Gamescom 2024 che si terrà tra pochi giorni a Colonia. Quest'anno vedrà il ritorno di Into the Infinite: A Level Infinite Showcase, con nuovi ed esclusivi aggiornamenti da Level Infinite e dai Global Partner Studios di Tencent, tra cui le ultime novità di Dune: Awakening, Exoborne, Soulframe e Warframe oltre a più di 10 titoli su più piattaforme. Into the Infinite andrà in onda sui canali Twitch e YouTube di Level Infinite alle 19:00 di mercoledì 21 agosto 2024.

I giocatori possono seguire i canali sociali di Level Infinite per ulteriori aggiornamenti sullo showcase.Lo stand di Level Infinite, che potrete trovare al padiglione 6, diventerà uno dei punti di riferimento per tutti i partecipanti che dal 21 al 25 agosto invaderanno la Gamescom. Insieme ai suoi studi partner globali, sarà disponibile una vasta scelta di titoli giocabili e di attività legate al gaming, che copriranno una varietà di generi con esperienze di gioco originali su più piattaforme."È fantastico tornare a Colonia e non vedo l'ora di condividere la nostra impressionante lineup con la community di appassionati che rende questo evento così speciale", ha commentato Martin Sibille, Head of Central Publishing di Level Infinite.

"Il nostro showcase Into the Infinite ci permette di entrare in contatto con un pubblico globale e abbiamo molti aggiornamenti interessanti da condividere. Non riesco a pensare a un modo migliore per dare il via alla Gamescom 2024. Unitevi a noi in un viaggio immersivo in mondi di gioco emozionanti".

DEATHSPRINT 66

I partecipanti potranno prendere parte a uno show televisivo futuristico in DEATHSPRINT 66, sviluppato da Sumo Digital e pubblicato da Secret Mode. DEATHSPRINT 66 ridefinisce le corse arcade hardcore, fondendo l'alta velocità delle corse a piedi con un'ambientazione distopica e ostacoli mortali. In emozionanti gare per 8 giocatori e PvP, i concorrenti devono scatenare la loro velocità, superare i loro limiti e reclamare la gloria come mai prima d'ora.

Dune: Awakening

Viaggiate nelle epiche ambientazioni di Arrakis in Dune: Awakening di Funcom presso lo stand di Level Infinite. In questo unico e ambizioso MMO di sopravvivenza open world i giocatori possono passare dalla sopravvivenza al dominio sul pianeta più pericoloso dell'universo. Dune: Awakening combina la grinta e la creatività dei giochi di sopravvivenza sandbox con l'interattività sociale di un grande gioco multiplayer persistente.I partecipanti potranno assistere agli ultimi sviluppi di Dune: Awakening, ma devono stare attenti ai vermi della sabbia nella location del photo opportunity.

Exoborne

Equipaggiatevi e preparatevi ad entrare in missione in Exoborne, uno sparatutto tattico open world a estrazione ambientato in un'America post apocalittica trasformata da forze naturali estreme. Eventi pubblici, minacce in continua evoluzione da parte del mondo stesso e missioni rischiose permettono ai giocatori di scrivere la propria storia ogni volta che entrano nel mondo di Exoborne.

Date un'occhiata in una presentazione cinematografica e ottenete alcune informazioni di prima mano dagli sviluppatori. Scattate una foto spettacolare con una Dropship Rebirth del gioco presso lo stand di Exoborne e cercate i tre inafferrabili cosplayer di Exoborne presenti alla fiera. Individuateli tutti per avere la possibilità di vincere un premio speciale. Scoprite ancora di più su Exoborne durante le presentazioni sul palco con noti influencer presso lo stand di Level Infinite. Ulteriori dettagli su tutte le attività di Exoborne alla Gamescom saranno presto svelati.

Parcel Corps

In Parcel Corps, edito da Secret Mode, i giocatori possono vivere in prima persona la vita ad alto numero di ottani di un corriere in bicicletta freelance. Dimenticatevi la sicurezza del posto di lavoro, lo stipendio stabile e i diritti di base che offrono i lavori meno belli, mentre pedalate lungo i muri, macinate km e spaventate i piccioni sulla vostra strada verso il dominio delle multinazionali.

V Rising

I visitatori dello stand di Level Infinite potranno diventare vampiri nell'hands-on del multimilionario V Rising, un gioco di sopravvivenza open world a tema vampiri. Quando i giocatori si risvegliano dopo centinaia di anni di sonno, indeboliti e assetati di sangue, possono cacciare da soli o riunire un clan di alleati online mentre esplorano un vasto mondo aperto pieno di orrori oscuri e, peggio ancora, di luce solare mortale. Costruite un potente castello degno del vostro nome e convertite gli umani più promettenti in fedeli schiavi al vostro servizio.Gli sviluppatori di V Rising condivideranno le ultime novità sanguinarie sul palco, mentre i più coraggiosi dovranno osare sedersi sul trono di Dracula nella photo opportunity dedicata.

Ma questo non è tutto ciò che lo stand di Level Infinite ha da offrire: