Roma - ha commesso 148 furti in 20 anni: deve scontare 30 anni

Attualità - Quasi 150 furti in 20 anni. E condanne per 30 anni di carcere. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, Roma, hanno arrestato una 31enne, di origini croate, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano perché deve scontare un residuo pene pari a 30 anni di reclusione. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Roma - Tor de' Cenci, è stato emesso perché l'indagata è stata riconosciuta colpevole di aver commesso 148 furti, avvenuti nell'arco temporale di 20 anni, a partire dal 2004, nelle città di Roma, Milano e Brescia. Per questi motivi, d'intesa con la Procura di Roma, i Carabinieri hanno arrestato la donna e successivamente l’hanno condotta presso il carcere femminile di Roma Rebibbia.