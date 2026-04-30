Latitante italiano arrestato a Madrid, deve scontare oltre nove anni per estorsioni e incendi

Un uomo di Taranto è stato arrestato a Madrid dopo anni di fuga per evitare il carcere. Era ricercato dal 2022 per una lunga serie di reati e deve ancora scontare oltre nove anni di pena.

Un 60enne originario di Taranto è stato rintracciato e fermato a Madrid dopo essere rimasto nascosto per quasi tre anni. L’uomo era irreperibile dal 2022 e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo legato all’esecuzione di più condanne.

La cattura è arrivata al termine di un’indagine portata avanti dalla Squadra Mobile di Taranto, sotto il coordinamento della Procura generale di Lecce. Il provvedimento riguarda un residuo di pena di 9 anni e 4 mesi, parte di una condanna complessiva pari a 13 anni e 9 mesi per diversi reati commessi tra il 2015 e il 2017.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era reso responsabile di estorsione aggravata, incendio, danneggiamenti con il fuoco, atti persecutori, truffa e furto aggravato. All’epoca dei fatti era sottufficiale della Guardia di Finanza, incarico da cui fu poi allontanato.

Le indagini hanno evidenziato come avrebbe chiesto denaro a un commerciante promettendo una presunta protezione da ambienti criminali locali e calabresi. Per costringere la vittima a pagare, avrebbe messo in atto diverse intimidazioni, tra cui colpi di arma da fuoco contro un furgone, incendi di auto e danni al negozio.

L’uomo era già stato arrestato in passato mentre riceveva 5.000 euro in contanti, somma che sosteneva servisse a soddisfare richieste di gruppi criminali. Dopo la fuga, le ricerche si sono concentrate anche all’estero, fino a individuare il suo nascondiglio nella capitale spagnola.

L’operazione rientra nel progetto “Wanted” della Direzione centrale anticrimine ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra polizia italiana e spagnola. Gli agenti lo hanno fermato in strada, vicino all’abitazione dove viveva. In un primo momento ha fornito false generalità, ma successivamente ha ammesso la propria identità.