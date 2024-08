Larissa Iapichino: talento Olimpico e figlia di Fiona May in Gara a Parigi 2024

Larissa Iapichino, figlia della leggenda dell'atletica Fiona May e dell'ex astista Gianni Iapichino, è una delle atlete italiane più attese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nata il 18 luglio 2002, Larissa ha seguito le orme della madre nel salto in lungo, raggiungendo già risultati straordinari a livello giovanile e senior.

Biografia e Carriera

Larissa è nata con l'atletica nel sangue. Fin da giovane, ha mostrato talento nel salto in lungo, diventando campionessa europea U20 e detentrice del record mondiale indoor U20 con un salto di 6,91 metri. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la medaglia d'argento ai Campionati Europei di Roma 2024 con un salto di 6,94 metri.

Olimpiadi di Parigi 2024

Oggi, 6 agosto 2024, Larissa parteciperà alle qualificazioni del salto in lungo femminile, previste per le 11:15. Questa competizione segna il suo debutto olimpico, un momento altamente atteso sia dai tifosi italiani che dagli appassionati di atletica di tutto il mondo. La sua performance sarà trasmessa in diretta su vari canali, tra cui Eurosport e Rai, consentendo a tutti di seguire da vicino le sue gesta.

Vita Privata e Presenza Social

Fuori dalle piste, Larissa è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita personale e professionale, coinvolgendo un vasto pubblico di follower. La sua presenza online contribuisce a ispirare giovani atleti e appassionati di sport, rafforzando il legame con i fan e promuovendo i valori dell'atletica.

Larissa Iapichino rappresenta non solo il presente ma anche il futuro dell'atletica italiana, unendo talento naturale, dedizione e una forte eredità familiare. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi è un passo significativo in una carriera che promette ancora molti successi..