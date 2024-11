Thomas Ceccon e il pisolino a Parigi 2024: Volevo solo stare per i fatti miei

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, una fotografia di Thomas Ceccon, medaglia d'oro nei 100 metri dorso, lo ritraeva mentre riposava su un prato del Villaggio Olimpico. L'immagine ha suscitato discussioni sulle condizioni degli alloggi degli atleti. Ospite del podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, Ceccon ha chiarito l'episodio, spiegando che si trattava semplicemente di un momento in cui desiderava stare da solo.

Ceccon ha raccontato che, dopo una staffetta mattutina, si sentiva particolarmente stanco e irritato. Desiderando un momento di solitudine, ha deciso di allontanarsi senza avvisare nessuno. Durante la passeggiata, ha trovato una panchina, ma, trovandola scomoda, ha preferito stendersi sull'erba per riposare. Un passante ha scattato una foto, che è poi diventata virale. L'atleta ha sottolineato che l'immagine è stata interpretata erroneamente, collegandola alle sue precedenti critiche sulle condizioni del Villaggio Olimpico. In realtà , il pisolino all'aperto non era una protesta, ma un semplice momento di riposo personale.

Riguardo alle condizioni degli alloggi, Ceccon ha evidenziato le differenze rispetto ai Giochi di Tokyo. A Parigi, i letti erano composti da tre strati di materiali riciclati, risultando scomodi, soprattutto per gli atleti più alti. Molti sportivi, consapevoli di queste difficoltà , hanno optato per alloggi esterni al Villaggio. Nonostante questi disagi, Ceccon ha apprezzato l'esperienza olimpica, sottolineando l'opportunità di condividere momenti con atleti di fama mondiale, come Rafael Nadal e Roger Federer. Ha anche avuto l'occasione di incontrare il suo idolo d'infanzia, Michael Phelps, descrivendolo come una persona gentile e disponibile.

Dopo le Olimpiadi, Ceccon si è concesso una pausa di un mese dagli allenamenti, la più lunga della sua carriera, trovandola estremamente rigenerante. Ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, affermando di non essere attualmente fidanzato e di apprezzare il tempo trascorso da solo. Durante i fine settimana, preferisce rilassarsi a casa, godendosi la tranquillità del proprio spazio.