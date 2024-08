Imane Khelif risponde alle accuse di bullismo: La medaglia d'oro sarebbe la miglior risposta

Imane Khelif, la pugile algerina al centro delle polemiche alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rilasciato dichiarazioni forti contro il bullismo che ha subito negli ultimi mesi. Khelif è stata oggetto di accuse infondate riguardanti la sua identità di genere, scatenando un dibattito internazionale.

Durante un'intervista, Khelif ha dichiarato: "Il bullismo distrugge le persone. La mia famiglia in Algeria è preoccupata per me, ma continuo a sentirmi forte grazie al loro sostegno. Spero di vincere una medaglia d'oro, che sarebbe la miglior risposta a tutte le accuse ricevute".

La pugile, esclusa dai Mondiali a causa di un test del DNA, è stata poi ammessa alle Olimpiadi dal Comitato Olimpico Internazionale. Khelif ha sottolineato come il bullismo abbia conseguenze devastanti, affermando che può "distruggere lo spirito e la mente delle persone" e ha rivolto un appello globale per rispettare i principi dei Giochi Olimpici e rifiutare il bullismo in ogni forma.

Khelif ha anche attaccato Angela Carini, pugile italiana con cui si era allenata in passato, esprimendo il suo disappunto per il trattamento ricevuto da qualcuno che la conosceva bene. Questa situazione ha messo in luce non solo le difficoltà sportive, ma anche quelle personali che Khelif ha dovuto affrontare durante la sua carriera.