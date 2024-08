Nuovo trailer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Il trailer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – I luoghi di Hyrule (Nintendo Switch) mostra diversi territori di Hyrule, i loro abitanti e un gameplay tutto nuovo per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, l’ultimo titolo della serie The Legend of Zelda in uscita su Nintendo Switch il 26 Settembre. Dall’altopiano centrale alle terre più esterne, dall’arido deserto Gerudo alla cima del vulcano Oldin, i giocatori potranno esplorare tantissime regioni durante le loro avventure.

Gli abitanti di Hyrule sono stati inghiottiti da strani squarci apparsi nel terreno e toccherà alla Principessa Zelda salvare il regno. Ma Zelda non è sola: con l’aiuto della fata Tri, ottiene il bastone di Tri che le permette di creare imitazioni chiamate repliche ovvero copie fisiche di oggetti trovati nell’ambiente.

Le repliche possono essere evocate per risolvere puzzle o sconfiggere i nemici e possono anche venire combinate per risolvere problemi in modo creativo. I giocatori possono addirittura ricreare repliche di mostri per combattere al proprio fianco.

Durante la sua avventura per salvare il regno, Zelda incontrerà gli abitanti di Hyrule alle prese con qualunque tipo di problema. Aiutarli a risolvere i loro problemi farà parte del suo viaggio e con il diario di viaggio sarà più facile tenere traccia di tutte le quest. Per muoversi più velocemente, gli oggetti conosciuti come Pilastri di Teletrasporto saranno sparsi in tutta la mappa e, una volta scoperti, permetteranno ai giocatori di raggiungerli immediatamente semplicemente selezionandoli sulla mappa. Il suo fidato destriero inoltre aiuterà Zelda ad attraversare le terre di Hyrule più velocemente, superando con facilità gli ostacoli più piccoli e addirittura galoppando attraverso i nemici più deboli.

Attraversando Hyrule i giocatori si potranno imbattere in chioschi di frullati gestiti dai Cespugli Affari, dove gli ingredienti raccolti potranno essere combinati per creare deliziose bevande. Questi frullati avranno effetti differenti in base agli ingredienti di cui sono composti, come ad esempio ristabilire la salute. Zelda può anche equipaggiarsi con vestiti e accessori diversi per potenziare determinate abilità o semplicemente per cambiare il suo look.

Quando per Zelda creare repliche non sarà sufficiente, la sua compagna di viaggio Tri potrà aiutarla con un potere speciale chiamato Sincronia che farà sì che gli oggetti seguano i movimenti di Zelda. Ad esempio, potrà portare alla luce tesori nascosti o liberarti di nemici fastidiosi. Sincronia potrà anche essere usata sulle repliche. Sincronia Inversa, al contrario, permetterà a Zelda di seguire i movimenti di creature o oggetti. Usando Sincronia e Sincronia Inversa i giocatori potranno scoprire percorsi nascosti o svariate soluzioni per superare ostacoli e risolvere puzzle. Sincronia Inversa, per esempio, potrà far “seguire” Zelda da un masso per aprire un’area nascosta o per guidarla verso una creatura volante e prendere temporaneamente il volo.

Anche la console Nintendo Switch Lite Hyrule Edition in una speciale colorazione oro con la Hylian Crest sul retro e la Triforza sotto il control stick di destra, ispirata alla serie The Legend of Zelda, arriverà il 26 settembre. I giocatori potranno, inoltre, godere dell’accesso ad una serie di titoli classici della saga The Legend of Zelda usciti originariamente su NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance con 12 mesi di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo inclusi.

