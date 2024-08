Parigi 2024 - Italia-Turchia 3-0: pallavolo donne avanti tutta - Nespoli ai quarti nel tiro con l'arco

L'Italia della pallavolo femminile batte la Turchia per 3-0 (25-14, 25-16, 25-21) nel match del Gruppo C delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L'Italia della pallavolo femminile batte la Turchia per 3-0 (25-14, 25-16, 25-21) nel match del Gruppo C delle Olimpiadi di Parigi 2024

Spettacolo - L'Italia della pallavolo femminile batte la Turchia per 3-0 (25-14, 25-16, 25-21) nel match del Gruppo C delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre chiudono il girone con 3 vittorie. L'azzurro Mauro Nespoli, vice campione olimpico nel tiro con l'arco a Tokyo, ha sconfitto il canadese Eric Peters, vice campione del mondo, 6-2 e si è qualificato per i quarti di finale di Parigi 2024 dove sfiderà il sudcoreano Lee Woo-seok.