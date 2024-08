Harris dice no a Trump: Niente dibattito su Fox News

Donald Trump sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro dal dibattito a cui aveva già acconsentito.

Attualità - La campagna di Kamala Harris ha respinto la proposta di Donald Trump, che si è detto disposto a tenere un dibattito con la candidata democratica il 4 settembre sulla rete conservatrice Fox News. Secondo il direttore della comunicazione della campagna, Michael Tyler, il dibattito tra i due candidati dovrà tenersi il 10 settembre su Abc, come già previsto prima del ritiro del presidente Joe Biden. "Donald Trump sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro dal dibattito a cui aveva già acconsentito. Sta correndo dritto verso la Fox News per farsi salvare", ha dichiarato Tyler in una nota. "Deve smetterla di fare giochetti e presentarsi al dibattito a cui si è già impegnato il 10 settembre", ha aggiunto. Trump aveva annunciato stamane di aver accettato la proposta di Fox News per il faccia a faccia in Pennsylvania: "Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto infatti l'ex presidente sulla sua piattaforma social Truth.

"Il dibattito era stato precedentemente programmato contro 'Sleepy Joe Biden' sulla Abc, ma è stato revocato in quanto Biden non è più un contendente e io sono in causa contro la rete Abc e George Slopadopoulos, con conseguente conflitto di interessi".