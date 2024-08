Trump: Sì a Fox News - dibattito con Harris il 4 settembre

Il dibattito si svolgerà il 4 settembre in Pennsylvania, ha reso noto Trump.

L'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver accettato la proposta di Fox News per un dibattito televisivo con l'attuale vicepresidente Kamala Harris

Attualità - L'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver accettato la proposta di Fox News per un dibattito televisivo con l'attuale vicepresidente Kamala Harris. Il dibattito si svolgerà il 4 settembre in Pennsylvania, ha reso noto Trump. "Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto l'ex presidente sulla sua piattaforma social Truth. "Il dibattito era stato precedentemente programmato contro 'Sleepy Joe Biden', sulla ABC, ma è stato revocato in quanto Biden non è più un contendente e io sono in causa contro la rete ABC e George Slopadopoulos, con conseguente conflitto di interessi".