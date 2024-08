Blizzard Entertainment alla Gamescom 2024

Siamo entusiasti di comunicarvi che Blizzard Entertainment tornerà alla Gamescom questo mese, portando i suoi franchise iconici e molto amati a Colonia dal 21 al 25 agosto. Per la prima volta allo stand Xbox, Diablo e World of Warcraft offriranno ai fan esperienze epiche.

Potete leggere l'annuncio completo di Xbox in versione originalequi.

Diablo

Con Vessel of Hatred, la prima espansione di Diablo IV e le esperienze di Diablo Immortal in arrivo alla Gamescom, i fan di Diablo ed i nuovi giocatori possono aspettarsi un'incredibile gamma di opportunità immersive per il franchise.

Diablo IV: Vessel of Hatred

In vista del lancio dell'attesissima espansione di Diablo IV ad ottobre, Diablo debutterà con un'esclusiva demo di gioco pubblica della classe Spiritborn, una classe completamente nuova per la serie Diablo, e di Nahantu, la nuova zona di Vessel of Hatred.

Con un massimo di 50 terminali di gioco, l'area di gioco porterà in vita l'espansione, con un ambiente di gioco immersivo di un tempio della giungla.

Altre esperienze includono:

Cosplay degli Spiritborn e degli abitanti del villaggio

Opportunità di fotografare il guerriero Spiritborn

Diablo Immortal

Diablo Immortal prende vita con l'estetica del gioco attraverso un ambiente immersivo che vi trasporta nel regno unico del gioco. I fan possono aspettarsi nuovi contenuti di Diablo Immortal, tra cui il Crucible of Justice ed il momento clou: un torneo di boss di Diablo Immortal Helliquary. L'esperienza di gioco competitiva sarà caratterizzata da un raid contro i boss in cooperativa per 4 giocatori in 2 fasi. Gli spettatori potranno assistere all'azione da tribune rialzate e tenere traccia della classifica sul grande schermo.

Altre esperienze includono:

Possibilità di scattare foto - specchio di prova dell'IA e impugnare la spada di El'Druin

Omaggi

World di Warcraft

World of Warcraft celebrerà il lancio di The War Within alla gamescom con una speciale esperienza immersiva, che darà ai partecipanti alla Gamescom la possibilità di provare il brivido dello Skyriding in Azeroth. Lo stand ospiterà anche alcuni dei più noti influencer europei di World of Warcraft che trasmetteranno il gioco in diretta dallo stand.

The War Within verrà lanciato il 26 agosto. I giocatori che hanno acquistato l'Epic Edition o l'edizione fisica da collezione, potranno partecipare prima del lancio globale quando l'accesso anticipato sarà attivo, il 23 agosto.

Altre esperienze includono:

Esperienze fotografiche di WoW; scattando una foto o GIF in greenscreen di se stessi.

Overwatch 2

Overwatch 2 avrà anche uno stand congiunto con Porsche, che metterà in risalto la loro nuova collaborazione con una statua di D. Va a grandezza naturale modellata sulla nuova Macan completamente elettrica, insieme a un invito per i fan a partecipare a una resa reale di una mappa iconica di Overwatch 2.

Dove trovarci

Blizzard si trova allo stand Xbox nel padiglione 7 della Koelnmesse.