Parigi 2024 - delusione scherma: spada maschile k -o - nei quarti

Spettacolo - Delusione per la spada alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'Italia viene sconfitta nei quarti di finale dalla Repubblica Ceca che si impone per 43-38. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli con riserva Gabriele Cimini si fermano ai quarti di finale nella sfida equilibrata fino all'ultimo round. L'Italia apre la nona frazione avanti di un punto, ma subisce in extremis il sorpasso dei rivali.