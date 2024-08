Parigi 2024 - chef Oldani: Cucinare per gli Azzurri una bella sfida

A Casa Italia Oldani ha dovuto cucinare anche per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Spettacolo - "Sono giorni fantastici, adrenalinici, motivazionali per me". Così lo chef Davide Oldani racconta all'Adnkronos il suo lavoro nelle cucine di Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Avere a che fare con il mondo sport che mi è sempre piaciuto - dice Oldani - e quindi potere essere utile con quello che è il mio di mestiere, cioè quello del cuoco, utilizzando il cibo, facendo dei piatti, è molto molto bello". A Casa Italia Oldani ha dovuto cucinare anche per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Soprattutto il primo giorno col Presidente - afferma - è stata una cosa emozionante, era la terza volta che cucinavo per lui".