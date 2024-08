Magic: The Gathering - Grandi avventure per piccole creature con Bloomburrow!

Wizards of the Coast presenta Bloomburrow, nuovo set per il famosissimo gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Ambientato in un fantastico universo silvestre, primo mondo interamente non umano di Magic, Bloomburrow è il luogo in cui coraggio e grandi poteri risiedono nelle creature più piccole.

I più piccoli eroi di MagicAddentratevi nella Valle, un idilliaco bosco agreste dove spade e magia sono brandite dalle creature che lo popolano. Con l’ascesa delle Bestie della Calamità un terribile pericolo incombe su questo pacifico luogo, toccherà alle creature più piccole armarsi di coraggio e salvare la Valle. Unitevi alla lotta per riportare la pace al fianco della coraggiosa topolina Mabel e dei suoi amici avventurieri: Gev la lucertola, Coccolo il tasso, Finneas il coniglio, Zoraline il pipistrello e il saggio planeswalker Ral Zarek.Nuove e consolidate meccanicheGli abitanti di Bloomburrow potranno fare affidamento su nuove e consolidate strategie per difendersi dalle catastrofiche minacce, tra queste: Prole, una nuova parola chiave presente sulle carte creatura, permette agli eroi più piccoli di fare la differenza. Pagando un costo in mana aggiuntivo, il giocatore potrà creare una pedina copia della carta originale, con 1 potere e 1 costituzione (1/1). Donare, i doni possono essere di tutte le forme e dimensioni, ma garantiranno sempre un vantaggio! Promettendo all’avversario il Dono specificato su una carta, come ad esempio una pedina cibo o la possibilità di pescare una carta, i giocatori potranno ricevere una serie di vantaggi grazie ai quali influenzare le sorti della battaglia. Foraggiare, nuova azione che permette ai giocatori di esiliare tre carte dal cimitero o di sacrificare una pedina cibo per attivare diversi effetti. Non affrontate mai una battaglia a stomaco vuoto! Audacia, le creature dall’indole coraggiosa possono ottenere questa nuova parola chiave, che innesca effetti bonus ogni volta che la carta è bersaglio di magie o abilità. Consumare, nessuna risorsa viene sprecata: questo nuova regola tiene traccia di quanto mana ha speso un giocatore durante il proprio turno, concedendo poi dei vantaggi in base al numero di mana utilizzati mentre Consumare era in gioco. Magie Modali, magie che permettono ai giocatori di adattarsi all'ambiente circostante scegliendo di attivare tre diversi effetti, elencati su questo nuovo tipo di carta. Questi effetti potranno essere attivati spendendo “Impronte”, il loro costo varierà da una a tre impronte, i giocatori potranno spendere fino a un massimo di cinque impronte. Gli effetti potranno essere attivati più di una volta, creando opportunità per potenti combinazioni!Collezionare BloomburrowBloomburrow include 24 Illustrazioni: I Courageous Critters Planeswalkers come Jace, the Mind Sculptor, Liliana of the Dark Realms e Nissa, Who Shakes the World. Potranno anche essere di piccole dimensioni, ma la loro potenza non è in discussione!Il collezionismo non si ferma: il noto artista Mitsuhiro Arita ha contribuito al tema bestiale di Bloomburrow illustrando la carta mitica Lumra, Bellow of the Woods. Anche David Petersen si è unito alla schiera di artisti di rilievo di Magic, trasferendo la propria passione in queste piccole ma potenti creature e illustrando cinque carte personaggio chiave, tra cui Helga, Veggente Vivace.Come nelle migliori fiabe, in Bloomburrow sono disponibili 42 splendide carte con trattamento in stile vetrina Bosco da collezionare, con intricati elementi che cambiano tra le fazioni della Valle.Il paesaggio naturale di Bloomburrow muta drasticamente con il succedersi delle stagioni, come raffigurato nelle splendide carte Terra Base a illustrazione completa disponibili in quattro varianti: Autunno, Estate, Primavera e Inverno. La Città dei Tre Alberi, una potente carta Terra Leggendaria, è disponibile anche con quattro illustrazioni artistiche distinte, ognuna dedicata a una delle quattro stagioni.Magic the Gathering: Bloomburrow include Buste di Gioco, Collector Booster, Mazzi Commander, Prerelease Pack, Bundle e uno Starter Set.