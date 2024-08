GTA Online: ecco la nuova Benefactor Vorschlaghammer

La nuova Benefactor Vorschlaghammer irrompe nella scena delle gare drift di Los Santos

In più, ricompense doppie nelle gare drift, GTA$ tripli negli incarichi da tassista e altro

Sogni di zigzagare tra gli ostacoli, lasciando i tuoi avversari in una nuvola di fumo dall'odore di gomma bruciata? Modifica la nuova Benefactor Vorschlaghammer (berlina) con l'ottimizzazione drift all'Autoraduno di LS. Ingegneria tedesca, manovrabilità eccezionale, trazione integrale: una carrozza fatta su misura per gli dei del drifting.

Visita il sito di Southern San Andreas Super Autos in gioco per acquistare una Vorschlaghammer o ammirala esposta nell'Autosalone Luxury Autos. Per gli abbonati a GTA+, l'ottimizzazione drift è disponibile gratis nell'Autoraduno di LS.

GTA$ e RP doppi nelle gare drift

Mantieni il controllo del tuo veicolo mentre affronti una curva in derapata affumicando gli avversari nella gare drift, ottenendo GTA$ e RP doppi. E questi bonus sono raddoppiati con GTA$ e RP quadrupli per gli abbonati a GTA+ fino al 7 agosto.

I membri dell'Autoraduno di LS possono avviare queste gare parlando con l'organizzatore all'interno dell'Autoraduno di LS o tramite il menu Avvio rapido sul proprio iFruit. Completa la sfida settimanale partecipando a sei gare drift per ottenere 100.000 GTA$ e il casco Rockstar. Controlla le sfide giornaliere e settimanali nel menu Interazione.

GTA$ tripli negli incarichi da tassista e bonus nelle gare per Issi Classic

Guadagna soldi extra portando a destinazione per conto della Downtown Cab Co. gli abitanti di LS negli incarichi da tassista per ottenere GTA$ tripli. Per iniziare, vai al deposito di Downtown Cab Co. all'angolo tra Tangerine Street e Mirror Park Boulevard a East Vinewood.

Spingi quella’icona britannica grande come una pinta oltre il traguardo nelle gare per Issi Classic per ottenere GTA$ e RP doppi. Per partecipare, accedi alla scheda Online del menu di pausa, seleziona gare stunt e poi una delle gare per Issi Classic.

Ottieni la maglietta Pizza This...

Dopo aver consegnato oltre 30 milioni di pizze, tutti i giocatori di GTA Online potranno riscattare la maglietta Pizza This... effettuando l'accesso a GTA Online questa settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai un salto da Simeon a Downtown di Los Santos per acquistare gli ultimi arrivi della sua collezione:

Dewbauchee Seven-70 (sportiva)

Benefactor Streiter (sportiva)

BF Raptor (sportiva)

Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica)

Dinka Enduro (motocicletta)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Rifatti gli occhi ammirando i due nuovi veicoli esposti nella vetrina dell'Autosalone Luxury Autos questa settimana, la Benefactor Vorschlaghammer (berlina) e la Übermacht Niobe (sportiva).

Hao ha preso la nostalgica speedster Bravado Banshee (sportiva) e l’ha trasformata in un’auto che sulla linea di partenza strilla per davvero, per farne il veicolo di prova premium di questa settimana su PS5 e Xbox Series X|S.

Piazzati tra i primi 5 per quattro giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per ottenere il veicolo trofeo di questa settimana: la Ocelot Ardent (sportiva classica). Nell'area di prova dell'Autoraduno di LS puoi toccare con mano le qualità di tre nuovi veicoli, ciascuno dotato di esclusive livree a tempo limitato:

Karin Previon (coupé) nella livrea Team Stance Andreas Drift

Pfister Growler (sportiva) nella livrea Mimetica tracciata

Pfister Comet S2 (sportiva) nella livrea Rock N' Roll Legends

Gioca alla ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di vincere una sfavillante Pegassi Zentorno (supercar), una hypercar high-tech che con ogni giro del motore sembra dire: "Sono meglio di te".

SCONTI

Överflöd Tyrant (supercar) - 40% di sconto

Western Annihilator (elicottero) - 40% di sconto

Dinka Postlude (coupé) - 30% di sconto

Dinka Kanjo SJ (coupé) - 30% di sconto

Bravado Hotring Hellfire (sportiva) - 30% di sconto

Übermacht Rhinehart (berlina) - 30% di sconto

Western Reever (motocicletta) - 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Storditore (50% di sconto) | Cannone a rotaia (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra | Lanciagranate compatto | Carabina | Ascia da guerra | Granate | Tubi bomba | Molotov | Giubbotti antiproiettile