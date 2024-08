NBA 2K25: autenticità grazie alla tecnologia ProPLAY

NBA 2K25 su console di nuova generazione con la tecnologia ProPLAY si presenta nel primo trailer di gioco

Annunciato il lancio anticipato: NBA 2K25 sarà disponibile dal 4 settembre per i giocatori PlayStation, Xbox e PC che effettueranno il preordine prima dell’uscita ufficiale del 6 settembre.

Oggi 2K ha annunciato i miglioramenti e le nuove caratteristiche di gioco che porteranno maggiore autenticità e azione sul campo di NBA 2K25 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. L’innovativa tecnologia ProPLAY™ di 2K, trasforma i movimenti dei filmati reali dell'NBA in gameplay virtuale coinvolgente, che continua a svilupparsi ed evolversi in NBA 2K25 con una libreria di animazioni ampliata che offre il basket di 2K più fedele e realistico di sempre. Gli aggiornamenti includono anche un nuovissimo sistema di palleggio potenziato dal ProPLAY™ e novità come i Go-To Shots personalizzati, gli Shot Canceling, gli Shot Timing Profiles, oltre a un nuovissimo sistema di cutoff difensivo, aggiornamenti al Contest System e molto altro ancora.

"Realismo, personalizzazione e libertà sono i fattori chiave cha hanno guidato gli aggiornamenti al gameplay di quest'anno, tra cui uno dei più impattanti potenziamenti degli ultimi anni al nostro motore di gioco ", ha dichiarato Mike Wang, Gameplay Director di Visual Concepts. "I miglioramenti apportati dalla tecnologia ProPLAY™ danno dinamismo, immersione e, soprattutto autenticità al nostro gioco, mentre il gameplay permette al giocatore un livello di controllo senza precedenti e una completa personalizzazione del palleggio e del tiro".

Le innovazioni al gameplay introdotte in NBA 2K25 per PlayStation 5, Xbox X|S e PC includono:

Gameplay, potenziato dalla tecnologia ProPLAY : 9.000 nuove animazioni ProPLAY™ sono state aggiunte a NBA 2K25 trasportando nel gioco i momenti reali dei filmati dell'NBA per un gameplay più autentico. Con 1.500 animazioni per i palleggi, 1.100 animazioni personalizzate dei tiri dei giocatori del roster della stagione NBA 2023-24 e più di 1.300 nuove animazioni fuori dal campo, tra cui 150 nuovi stili di movimento personalizzato, offrendo il gameplay più realistico di sempre.

Un motore di palleggio completamente rinnovato : NBA 2K25 vanta una delle più importanti trasformazioni al gameplay degli ultimi 15 anni, grazie a un motore di palleggio alimentato dalla tecnologia ProPLAY™, che genera movimenti dinamici tratti dai filmati reali, fornendo un’esperienza di gioco più autentica. Grazie a questo aggiornamento, i giocatori potranno sperimentare un movimento sempre più simile alla realtà.

Innovazioni nell’attacco : Creatività, personalizzazione, libertà e accessibilità sono i punti fermi degli aggiornamenti delle mosse di attacco di NBA 2K25 , utili sia ai neofiti che agli esperti. Caratteristiche come il tiro ritmato con il Pro Stick, le indicazioni visive personalizzate e gli Shot Timing Profiles offrono ai giocatori la massima libertà di tiro, bilanciando opportunità e rischi delle loro scelte. Altri aggiornamenti includono la libertà nell’ annullamento del tiro che consente ai giocatori di interrompere qualsiasi tiro per passare ad altre mosse. Anche i Dribble Breakdowns sono stati migliorati rispetto allo scorso anno grazie all’introduzione dei Go-To Shots personalizzati, che permettono combo di palleggi e tiri, direttamente ripreso dai filmati NBA - un'altra funzione resa possibile dal ProPLAY.

La difesa porta alla vittoria dei campionati: NBA 2K25 presenta un nuovissimo sistema di difesa che potenzia i giocatori con orientamento difensivo. Cambiate velocemente direzione usando lo stick destro per controllare un giocatore e scivolate lateralmente per bloccare l'attacco di un giocatore. Il Contest System è stato modificato in modo significativo e utilizza adesso un sistema di regolazione dinamica, anziché fissa, che valuta l'impatto della difesa all'inizio del tiro e calcola, di conseguenza, l'impatto della relativa copertura.

AI Gameplay : L'Intelligenza Artificiale è stata migliorata su tutte le piattaforme per svolgere un ruolo più complementare, con aggiornamenti relativi allo spazio in campo, all’attacco, alla difesa, e all’allenamento, per migliorare l'esperienza complessiva.

Impara 2K : NBA 2K25 presenta una nuova modalità che permette ai giocatori di imparare tutto, dalle meccaniche di base, fino all'esecuzione delle mosse più avanzate. Sia che i giocatori vogliano provare il nuovo Tiro Ritmato, provare le centinaia di mosse, giocare ai minigiochi, esercitarsi o fare pratica, Impara 2K renderà NBA 2K25 più accessibile a tutti.

Per tutti i dettagli, consultare il Courtside Report e il Diario degli sviluppatori. NBA 2K25 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sarà inoltre dotato di un gameplay migliorato.

Rimanete in attesa degli annunci delle prossime settimane, che sveleranno altre novità di NBA 2K25.

Vantaggi del lancio anticipato:

NBA 2K25 esce in tutto il mondo il 6 settembre per le piattaforme PS5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. I fan che hanno acquistato il gioco prima del 6 settembre 2024 potranno giocare a NBA 2K25 due giorni prima su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e PC. I giocatori che hanno già preordinato una qualsiasi edizione di NBA 2K25 su piattaforme compatibili, presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, avranno automaticamente diritto al vantaggio dell'accesso anticipato.

L' accesso anticipato ha inizio mercoledì 4 settembre alle 5 del mattino. Per ulteriori informazioni, visitare le FAQ sull' Early Tip-Off.