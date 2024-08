LE TUE VACANZE CON NACON

DAI IL GIUSTO RITMO ALLE TUE VACANZE CON NACON

L’estate è la stagione del relax, dei viaggi e del divertimento. È il momento ideale per godersi la compagnia degli amici, esplorare nuovi luoghi e immergersi nella propria musica preferita.

La musica d'estate ha ruolo fondamentale nel creare l'ambiente perfetto per ogni attività, che si tratti di una festa sulla spiaggia, un viaggio in macchina o semplicemente un pomeriggio rilassante in giardino. Con gli accessori Nacon, puoi rendere ogni momento indimenticabile associandolo alla colonna sonora perfetta, creando l’atmosfera giusta ovunque tu vada. Progettati per offrirti la massima qualità sonora e il massimo comfort, gli accessori audio di Nacon sono infatti i compagni ideali per tutte le tue avventure estive.

Speaker BigBen - Party Tube

Il PARTY TUBE DI BIG BEN è il cuore pulsante dell’estate: porta la tua musica preferita ovunque e goditi la libertà di un suono di alta qualità grazie alla sua portabilità e alla tecnologia wireless. Che tu sia in spiaggia o in alta quota, puoi creare l’atmosfera perfetta per ogni festa con la tua playlist del momento. Grazie alla connettività Bluetooth e all’ingresso Aux, collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile è un gioco da ragazzi, garantendo un'esperienza di ascolto senza interruzioni. La batteria integrata da 3000 mAh offre fino a 4 ore di autonomia, permettendoti di non interrompere mai la festa. Inoltre, il lettore di schede integrato supporta schede MicroSD (TransFlash), offrendo ancora più opzioni per riprodurre la tua musica preferita. L'illuminazione multicolore aggiunge un tocco di atmosfera e stile alle tue feste estive, creando l'ambiente perfetto per divertirti e ballare sotto le stelle.

Cuffie RIG 600 PRO

Per un’estate all’insegna del divertimento e delle emozioni, porta sempre con te le cuffie RIG 600 Pro. Queste cuffie offrono una doppia tecnologia wireless multipiattaforma, combinando l'eccezionale acustica e il comfort tipici del marchio RIG. Scopri un audio di alta qualità per la tua musica preferita ovunque tu sia. Grazie alla doppia modalità wireless a bassa latenza da 2,4 GHz e Bluetooth 5.1, potrai gestire facilmente il tuo audio e rimanere connesso su più dispositivi. Gli altoparlanti da 40 mm ad alta sensibilità, con amplificazione dei bassi e camere acustiche, offrono un suono bilanciato e un volume elevato senza distorsioni.

Ovunque tu vada, sfrutta il vantaggio competitivo del miglior wireless a bassa latenza della categoria, utilizzando l'adattatore wireless USB-C o connettendoti tramite Bluetooth per l’ascolto in mobilità. Scegli tra la modalità Game, Bluetooth o Dual Mode per rimanere connesso all'audio del tuo dispositivo tramite il dongle da 2,4 GHz e passare senza problemi alle telefonate e alle notifiche. Leggero e confortevole, il RIG 600 PRO è ideale da portare sempre con te ed è progettato per sessioni di ascolto prolungate. I padiglioni auricolari sono avvolti in tessuto traspirante e l'archetto, praticamente infrangibile, garantisce il massimo comfort.

Cuffie RIG 300 PRO

Altre preziose compagne di viaggio sono le cuffie RIG 300 PRO HS, progettate per garantire a qualsiasi latitudine un suono con precisione e chiarezza. I padiglioni auricolari sovradimensionati e isolanti includono driver da 40 mm configurati con precisione, che offrono bassi ricchi e alti definiti. Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'esperienza di ascolto immersiva, sia che tu stia ascoltando i tuoi brani estivi preferiti, guardando un film o giocando ai tuoi giochi preferiti su PlayStation.

L’archetto ultraleggero, flessibile e resistente è abbinato a cuscinetti rivestiti in tessuto, per un comfort durevole. Il microfono per chat pieghevole si ripone e si trasporta facilmente. Oltre alla qualità del suono e al comfort, le cuffie devono essere pratiche e facili da usare. Le RIG 300 PRO HS sono dotate di un microfono flip-up che può essere riposto facilmente quando non in uso. Questo rende le cuffie perfette non solo per ascoltare musica, ma anche per partecipare a chat vocali durante le sessioni di gioco. Inoltre, i comandi per il volume e la disattivazione audio in linea offrono un controllo facile e immediato, senza dover interrompere ciò che stai facendo.

Cuffie Stereo per Nintendo Switch & Nintendo Switch Lite con Filo