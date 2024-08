Best corsi per manicure: impara la cura delle mani

Unghie perfette e mani dall’aspetto impeccabile con i migliori materiali didattici. Scegli i “best” corsi per manicure per padroneggiare tutte le tecniche.

La manicure è il segreto per unghie sempre perfette: ma quale scegliere? Ecco la guida

Unghie a mandorla o quadrate? Ricostruite in gel o dipinte con smalto semipermanente? È difficile trovare due donne che hanno gli stessi gusti, eppure quasi tutte saranno d’accordo nell’affermare che ci tengono ad avere mani molto curate e di bell’aspetto. La manicure, infatti, è una coccola per noi stesse, che poi si trasforma anche in un’espressione di stile e personalità. In salone o a casa, questo trattamento ci fa sentire subito più belle e ci aiuta a rilassarci. E poi, ammettiamolo: con l’arrivo dell’estate e delle vacanze, la voglia di sperimentare un nuovo look o di sfoggiare colori accesi, come un bel rosa shocking o un giallo fluo, è ancora più viva!

Cos’è la manicure e quante tipologie ne esistono?

“Manicure” è l’adattamento di una parola francese e si riferisce sia alla persona che effettua il trattamento di cura delle mani, sia all’insieme delle azioni che lo compongono. In realtà, questo termine viene utilizzato anche per indicare i diversi metodi utilizzati (come la dry manicure) e, per estensione, gli stili decorativi (come nel caso di “French manicure”).

Se parliamo di trattamenti, i più conosciuti sono la manicure tradizionale e la dry manicure (o manicure russa). La differenza tra le due è che nella prima le unghie vengono bagnate, immergendo le mani in acqua, mentre la seconda si esegue “a secco” con la fresa elettrica.

Se invece ci concentriamo sugli stili, le opzioni di manicure sono praticamente infinite e ognuna offre un tocco unico.

French manicure : evidenzia la naturale lunetta dell’unghia con uno smalto bianco su un nude semitrasparente.

: evidenzia la naturale lunetta dell’unghia con uno smalto bianco su un nude semitrasparente. French diagonale : con applicazioni diagonali.

: con applicazioni diagonali. Accent manicure : prevede l’applicazione di uno smalto diverso su un’unghia, spesso l’anulare, con l’eventuale aggiunta di dettagli particolari.

: prevede l’applicazione di uno smalto diverso su un’unghia, spesso l’anulare, con l’eventuale aggiunta di dettagli particolari. Caviar manicure : con microperline per un effetto caviale, adatto a occasioni speciali.

: con microperline per un effetto caviale, adatto a occasioni speciali. Half Moon manicure : lascia una mezzaluna alla base dell’unghia.

: lascia una mezzaluna alla base dell’unghia. Velvet manicure : con un effetto vellutato grazie a polvere di peluche.

: con un effetto vellutato grazie a polvere di peluche. Manicure a effetto degradé o ombré .

. Marble manicure: dall'effetto marmorizzato.

Queste tecniche, pur diverse tra loro, richiedono una base di unghie sane e ben curate per garantire il massimo risultato, oppure una ricostruzione in gel/acrilico.

Formazione: come un corso di manicure può fare la differenza

Ma la manicure professionale si può fare a casa? Se lo chiedono in tante e la risposta è sì, a patto di aver appreso le nozioni di base sulla struttura dell’unghia e le tecniche per limare, sistemare le cuticole, dare la forma desiderata alle unghie e decorarle. Sebbene continuino a frequentare i centri estetici, tante donne vogliono comunque imparare a fare la manicure: ecco perché una semplice ricerca online per “corsi manicure” o “best corsi per manicure” dà come risultato un gran numero di accademie specializzate anche nell’insegnamento online.

Un corso ben strutturato fornisce le competenze necessarie per eseguire trattamenti impeccabili, anche partendo da zero.

Cura delle unghie: una coccola indispensabile

Unghie secche, che si sfaldano, lunghe o corte: prendersene cura è fondamentale, proprio come accade con la nostra pelle. L’applicazione dello smalto semipermanente o la ricostruzione in gel danno alle mani un aspetto subito più elegante, ma per avere mani giovani e belle non si può fare affidamento soltanto su un appuntamento in centro estetico per rinnovare colore e stile delle unghie. Occorrono trattamenti specifici.

Bastano poche mosse, semplici e piacevoli: applicare un olio per cuticole, per esempio, ammorbidisce la pelle e rende l’unghia più regolare e pulita, rendendo più agevole la manicure e dando spazio allo smalto per farlo risaltare al meglio.

Allo stesso modo, una crema idratante renderà le mani morbide e vellutate, evitando antiestetiche screpolature e secchezza.

Cura delle unghie tra una manicure e l'altra

Per mantenere le unghie sane e belle tra una manicure e l'altra, è importante seguire alcune buone pratiche:

evita di usare le unghie come strumenti per aprire o grattare oggetti (potresti causare rotture e scheggiature);

o grattare oggetti (potresti causare rotture e scheggiature); idrata quotidianamente mani e cuticole con una crema nutriente e un olio specifico per cuticole, massaggiando delicatamente.

con una crema nutriente e un olio specifico per cuticole, massaggiando delicatamente. usa dei guanti protettivi quando fai lavori domestici.

Cura delle unghie tra una ricostruzione e l'altra

Tra una ricostruzione (in gel o in acrilico) e l'altra, è fondamentale mantenere le unghie forti e sane. Cosa puoi fare? Applica regolarmente un olio nutriente per cuticole per mantenerle idratate e prevenire la formazione di pellicine. Anche in questo caso, evita sempre di usare le unghie come strumenti per evitare danni alla ricostruzione. Idrata le mani con una crema specifica, soprattutto dopo il lavaggio, e indossa guanti protettivi quando fai lavori domestici o maneggi prodotti chimici.

Infine, evita di mordicchiare o sollevare la ricostruzione, poiché questo può danneggiare sia l'unghia naturale che la ricostruzione stessa. Non trascurare i ritocchi: visita regolarmente la tua estetista per mantenere la ricostruzione sempre perfetta e ben aderente, eventualmente ricorrendo a un refill. Se noti segni di infezione o danni, rivolgiti immediatamente a un professionista.

Cura delle unghie tra un'applicazione di smalto semipermanente e l'altra

Se non sei una fan della ricostruzione e preferisci lo smalto semipermanente, potrai avere comunque unghie impeccabili per un lungo periodo (almeno due settimane), ma è importante curarle adeguatamente tra un'applicazione e l'altra. I consigli sono quelli che abbiamo già visto negli altri casi: idratazione di cuticole e pelle, attenzione a movimenti che possono danneggiare le unghie, uso di guanti per le attività che possono sollecitare o sporcare le unghie.

Cura delle unghie dei piedi

Anche le unghie dei piedi meritano attenzione! Lavale regolarmente e asciugale bene, tagliale dritte e non troppo corte per evitare l'incarnimento, idrata quotidianamente con una crema specifica e un olio per cuticole. Utilizza un esfoliante per rimuovere le cellule morte e mantenere la pelle dei piedi liscia.

Se hai una ricostruzione in gel o se hai applicato lo smalto semipermanente sulle unghie dei piedi, prenditene cura come faresti con quelle delle mani.

Manicure e unghie fragili: cosa fare?

La ricostruzione può aiutarti ad avere la mani che hai sempre desiderato anche se le tue unghie sono fragili e se soffri di onicofagia. Se invece vuoi lavorare su quelle naturali, chiedi consiglio alla tua estetista per acquistare prodotti specifici, come indurenti e smalti riparatori.

Una buona manicure è il primo passo per avere unghie belle, lucenti, della lunghezza che desideri: in casa o in salone, questo trattamento è la coccola di cui hai bisogno in ogni stagione.