Carini-Khelif - Meloni: Non era match a armi pari

Sono le parole con cui la premier Giorgia Meloni, ospite di Casa Italia a Parigi, si esprime così sul match in cui Angela Carini si è ritirata.

Non era un match a armi pari

Spettacolo - "Non era un match a armi pari". Sono le parole con cui la premier Giorgia Meloni, ospite di Casa Italia a Parigi, si esprime così sul match in cui Angela Carini si è ritirata. L'azzurra ha gettato la spugna contro l'algerina Imane Khelif, esclusa dai Mondiali 2023 per elevati livelli di testosterone e ammessa ai Giochi.