Grande attesa ad Albiano Magra in Lunigiana nel parco del Comitato della Croce Rossa per il festival dell’estate Festival Sosia& Friends

Grande attesa per lo spettacolo definito, non a caso, dell’anno o meglio dell’estate il più grande del comprensorio ‘’Sosia and Friends’’ realizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra che si terrà sabato prossimo 3 agosto, inizio ore 21,30 nel grande parco della sede del Comitato via Don Corsini 77. L’evento ha il patrocinio del Comune e vede la collaborazione della scuola di danza “Tap Dancing” di Albiano, gli effetti speciali e giochi di luce curati da Claudio Piva, la Pro Loco di Albiano Magra e la locale filarmonica e la partecipazione, ovviamente, di un sensibile numero di volontari. ‘’ Lo spettacolo – spiega Marcello Lo Presti nuovo presidente del Comitato Cri di Albiano Magra – anzi lo definisco un vero e proprio festival il ‘’Festival Sosia & Friends’’ è diventato un po’ il simbolo del nostro Comitato che nel tempo ha consentito di aggregare nuovi volontari e avvicinare sempre di più, nostro obiettivo principale peraltro sempre ben riuscito, la popolazione al nostro Comitato e conoscere il mondo fantastico della nostra Associazione;: la Croce Rossa. Per noi volontari…. Il lavoro è tanto ma il divertimento è assicurato. Il festival - continua - che ogni anno registra la partecipazione di una folla da stadio è iniziato nel 2011: oggi siamo all’ 11 edizione: per due anni è stato sospeso per il Covid.’’ Di che si tratta ? ‘’ E’ uno spettacolo divertente e originale di arte varia per lo più imitazione di cantanti e comici interpretati da molto volontari, giovani e persone del nostro territorio. Lo spettacolo fin dal suo esordio ha trovato subito il consenso di tutta la popolazione e del nostro territorio e della popolazione dei centri limitrofi. Un vero spettacolo da professionisti, grazie alla collaborazione della titolare della scuola di Danza o Tap Dancing di Albiano, che cura la coreografia e si avvale delle numerose ballerine che fanno da cornice in alcune esibizioni ai cantanti che ci allietano con balletti. Come sempre il folto pubblico sarà anche attratto da un emozionante giochi di luci ed effetti speciali, grazie alla professionalità di claudiopiva light, che danno colore e voce allo spettacolo. Importante il lavoro sodo e preciso delle sarte, parrucchiere, truccatrici, tutti a disposizione del nostro Comitato e questa meravigliosa sinergia e consolidata intesa fanno si che lo spettacolo diventi….. veramente uno spettacolo!’’ Il presidente si dice di essere sul...piede di guerra per la ‘’prevista massiccia partecipazione tanto da riempire come di consueto il nostro grande parco di spettatori.’’ Il festival negli anni si è tenuto solo ad Albiano? ‘’ No. Data la grande affluenza e richiesta da più parti il festival si è tenuto in altre piazze e teatri. Così lo spettacolo in altre piazze, ad esempio, a Massa davanti alla Cattedrale, sempre a Massa nella piazza davanti alla sede della Banca d’Italia in piazza Garibaldi , a Carrara nel Teatro, a Pontremoli nel Teatro La Rosa, a Bagnone, a Ceparana, a Vezzano Ligure, a Caprigliola , ad Aulla.’’ Ogni anno aggiungete novità? ‘’ In pratica, si, ogni anno si prepara uno nuovo spettacolo e si porta in tour su tutto il territorio.’’ Niente biglietto d’ingresso ‘’ l’entrata è libera con offerta e gli introiti sono destinati a ogni volta a scopi benefici: così per le famiglie alluvionate nel 2011 ad Aulla, l’ acquisto di una cucina per una foresteria dell’ospedale OPA di Massa, che ospita le famiglie dei piccoli operati al cuore. Altre volte sono stati evoluti per famiglie i cui bambini hanno avuto bisogno di cure molto costose, altre volte per acquistare delle attrezzature necessarie per la nostra attività. Questo Festival Sosia & Friends, come dicevo, è diventato un po’ il simbolo del nostro Comitato, per noi il lavoro è tanto ma – conclude Marcello Lo Presti nuovo presidente del Comitato Cri di Albiano Magra - il divertimento è assicurato. Dunque vi aspettiamo’’