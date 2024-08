Chanel Totti in Vacanza in Sardegna: le scarpe costano quasi 1500 euro

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata avvistata in Sardegna per le sue vacanze estive, accompagnata dalla sorellina Isabel e dal fidanzato Cristian Babalus. La giovane influencer ha scelto questa meravigliosa isola mediterranea come meta, godendo dei panorami mozzafiato e della cultura locale, come testimoniato dalle immagini di pane carasau e altri piatti tipici che ha condiviso sui social media.

Una delle particolarità che ha attirato l'attenzione è la scelta di Chanel di indossare stivali alti neri, una moda lanciata da Chiara Ferragni e ripresa dalla giovane Totti. I suoi stivali, modello "Sienna" di The Attico, sono caratterizzati da un design elegante con tacco a spillo e tasche laterali, confermando il suo gusto per il lusso e la moda. Questi stivali, perfetti anche per l'inverno, sono venduti a circa 1.551 euro, con sconti attualmente disponibili.

Le vacanze di Chanel e della sua famiglia si sono svolte in località esclusive della Sardegna, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, come quelle della Costa Smeralda e del Golfo di Orosei. San Teodoro, una delle località più visitate, offre una varietà di eventi estivi, da concerti all'alba a serate di cinema sotto le stelle, rendendo il soggiorno ancora più speciale.

Chanel, oltre a godersi le vacanze, ha condiviso vari momenti sui social, mantenendo un certo riserbo sui dettagli specifici della sua location e sui suoi accompagnatori, preferendo mostrare solo piccoli scorci del suo quotidiano estivo.

La Sardegna, con le sue innumerevoli attrazioni e offerte di lusso, rimane una delle mete preferite dai VIP per l'estate 2024, e Chanel Totti non fa eccezione, portando con sé un tocco di glamour e stile in ogni sua apparizione.