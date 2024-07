Parigi 2024 - ecco l'atletica: orari - programma e azzurri oggi 1 agosto

35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani) 15.

Spettacolo - L'atletica leggera scende in campo oggi 1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma comincia la 20 km di marcia e l'Italia schiera il campione olimpico Massimo Stano nella prova maschile al via alle 7.30. Alle 9.20 la partenza della gara femminile e anche in questa gara l'Itaia difende il titolo olimpico con Antonella Palmisano, trionfatrice a Tokyo. Nel golf in campo Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Nel judo, sul tatami Gennaro Pirelli (categoria -100 kg) e Alice Bellandi (-78 kg). Barche azzurre in acqua per il canottaggio e tanti azzurri in vasca per le batterie di nuoto. Alle 11.48 uno degli eventi più attesi della giornata: nella boxe, categoria -66 kg, Angela Carini affronta l'algerina Imane Khelif, atleta intersex sotto i riflettori per le polemiche legate alla sua presenza nella competizione femminile. La scherma prevede il fioretto femminile a squadra, con l'Italia che inizia l'avventura contro l'Egitto e sogna la finale.

Nel pomeriggio, Italia impegnata tra vela, canoa, pallanuoto, pallavolo, beach volley

La finale del concorso generale individuale femminile fa da prologo alla serata. 7.30 Atletica – 20 km di marcia maschile (Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Massimo Stano) 9.00 Golf – Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero) 9.20 Atletica – 20 km di marcia femminile (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti) 10.00 Judo – -100 kg maschili (Gennaro Pirelli) 10.00 Judo – -78 kg femminili (Alice Bellandi) 10.10 Canottaggio – Otto senior femminile ripescaggi (Italia) 10.20 Canottaggio - Otto senior maschile ripescaggi (Italia) 10.30 Canottaggio – Doppio senior femminile, Finale B (Clara Guerra e Stefania Gobbi) 11.00 Nuoto – 200 dorso femminile, batterie (Margherita Panziera) 11.18 Nuoto – 50 stile libero maschile, batterie (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri) 11.47 Nuoto – 200 misti maschile, batterie (Alberto Razzetti) 11.4

8 Boxe – -66 kg femminili ottavi (Angela Carini) 11.50 Scherma – Fioretto a squadre femminile, quarti di finale (Italia-Egitto) 12.00 Tiro a segno – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, qualificazioni (Barbara Gambaro) 12.00 Tennis - Singolare maschile, quarti di finale 12.05 Nuoto – 4×200 stile libero femminile, batterie (Italia) 12.10 Canottaggio – Quattro senza maschile, Finale A (Italia) 12.15 Vela – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini) 14.50 Scherma – Fioretto a squadre femminile, semifinali 15.03 Vela – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti) 15.30 Canoa slalom – K1 maschile, semifinale (Giovanni De Gennaro) 15.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani) 15.53 Vela – Winsfurf maschile, regate (Nicolò Renna) 16.35 Pallanuoto – Fase a gironi maschile: Italia-Montenegro 17.00 Beach volley – Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai) 17.00 Pallavolo – Fase a gironi femminile: Italia-Paesi Bassi 18.1

5 Ginnastica – Concorso generale individuale femminile, finale (Manila Esposito, Alice D’Amato) 19.10 Scherma – Fioretto a squadre femminile, finale per il bronzo 20.00 Beach volley - Fase a gironi femminile (Valentina Gottardi/Marta Menegatti) 20.30 Scherma – Fioretto a squadre femminile, finale.