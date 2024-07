Giulio Barkee: Collaborazione con Mundys nata da condivisione valori

Noi siamo una band che viaggia in van e le nostre azioni vertono tutto intorno a questo - ha continuato il frontman dei Barkee Bay - Quello che speriamo è che la gente recepisca il nostro messaggio: preserviamo la natura perché è la cosa più bella che abbiamo .

Spettacolo - “La collaborazione tra Barkee Bay e Mundys è nata in modo molto spontaneo, soprattutto per una condivisione di valori che va dal viaggio alla sostenibilità. Quando c’è stato proposto di partecipare al progetto abbiamo accettato subito e non vedevamo l'ora portare l’arte in un contesto più istituzionale come l’aeroporto Leonardo Da Vinci”. Lo ha detto l’autore e chitarrista dei Barkee Bay, Giulio Barkee, a margine del flash mob(ility) tenutosi presso il Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino dove è stata presentata la canzone della band. “La nostra intenzione è comunicare il bello della natura attraverso la nostra musica e i nostri testi. Noi siamo una band che viaggia in van e le nostre azioni vertono tutto intorno a questo - ha continuato il frontman dei Barkee Bay - Quello che speriamo è che la gente recepisca il nostro messaggio: preserviamo la natura perché è la cosa più bella che abbiamo”