Timeline - gioco da tavolo spaziale in collaborazione con ASI ed ESA

Timeline si lancia nello spazio grazie all’edizione speciale realizzata in collaborazione con ASI ed ESA e con la partecipazione di Samantha Cristoforetti





Asmodee, ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space Agency) unite nel progetto di un gioco da tavolo che ripercorre la storia dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale: da questa collaborazione nasce un’ambiziosa versione di Timeline





Asmodee Italia è lieta di annunciare l’uscita di Timeline ASI ed ESA, l’edizione speciale del celebre gioco da tavolo Timeline realizzata in collaborazione con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space Agency) che porta i giocatori nello spazio, mettendo alla prova le loro conoscenze di storia dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.



Inoltre, questa versione del gioco da tavolo Timeline vanta in copertina la presenza della straordinaria Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’ESA e orgoglio nazionale, che si trovava proprio in missione nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quando ha siglato gli accordi per l’utilizzo della sua immagine. Timeline ASI ed ESA è nato quindi per Asmodee Italia nel modo più emozionante possibile, con una conferma ricevuta direttamente dallo spazio!



Timeline ASI ed ESA offre ai giocatori 110 carte dedicate ad avvenimenti riguardanti l’astronomia e l’esplorazione spaziale, accuratamente selezionati da ASI ed ESA. I giocatori potranno quindi scoprire, ad esempio, se l’essere umano ha giocato a golf sulla Luna prima o dopo il lancio della prima sonda destinata a lasciare il sistema solare, il Pioneer 10. Come in tutte le declinazioni di Timeline, lo scopo del gioco è essere i primi a collocare tutte le proprie carte, creando la corretta sequenza temporale: un modo divertentissimo di mettere alla prova la propria conoscenza e imparare cose nuove!



“Asmodee Italia è davvero orgogliosa di questa collaborazione con ASI ed ESA” ha dichiarato Massimo Bianchini, Country Manager di Asmodee Italia, “che hanno visto in Timeline il gioco da tavolo perfetto per divulgare nozioni e curiosità della storia dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Questo progetto congiunto è la dimostrazione di come il mondo del gioco da tavolo possa coinvolgere ed entusiasmare anche le istituzioni e la comunità scientifica e di come sia semplice e divertente istruirsi giocando!”.







A proposito di Timeline



Timeline è un gioco di carte in cui ogni carta raffigura un evento storico, un'invenzione o una scoperta su un lato e con l'anno in cui quell'evento è avvenuto sull’altro. I giocatori, a turno, posizionano una carta dalla loro mano in fila sul tavolo. Dopo aver posizionato la carta, il giocatore rivela la data su di essa. Se la carta è stata posizionata correttamente con la data in ordine cronologico con tutte le altre carte sul tavolo, la carta rimane al suo posto; altrimenti la carta viene rimossa dal gioco e il giocatore prende un'altra carta dal mazzo. Vince il primo giocatore che riesce a sbarazzarsi di tutte le sue carte posizionandole correttamente.



Altre News per: timelinegiocotavolospazialecollaborazione