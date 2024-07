Soulkin, Early Access disponibile su Steam per e macOS

Tambu Games è entusiasta di annunciare il lancio in accesso anticipato di Soulkin su Steam! Disponibile sia per Windows che per macOS, Soulkin invita i giocatori a immergersi in un roguelite tattico che fonde la raccolta strategica di mostri e il combattimento a turni. Entra nell'incantevole mondo di Ankiril e aiuta Nadia nella sua missione per salvare il mondo.

Nei panni di Nadia, l'eroina evocata, sfrutterai il potere del Soul per comandare creature magiche uniche note come Soulkin. Partecipa a battaglie strategiche a turni su una griglia esagonale, usando i tuoi Soulkin raccolti per sconfiggere nemici potenti e sbloccare nuovi contenuti, avanzando nel gioco. Questo potere è fondamentale per combattere la corruzione che ha travolto Ankiril e, progredendo nel gioco, i giocatori amplieranno il loro roster per affrontare le sfide che li attendono.

Soulkin presenta una creazione del mondo procedurale con generazione casuale di livelli, assicurando che ogni incontro di combattimento offra un'esperienza nuova e unica. Questo mondo mistico, ancorato a un albero colossale, pullula di creature magiche note come Soulkin, ciascuna infusa con il potere degli elementi. Riuscirai ad accettare la sfida e a diventare il salvatore di Ankiril?

"Sono Andrea di Tambu Games! Spero che questo messaggio ti trovi bene.

Sono emozionato di presentarti Soulkin, un roguelite tattico/monster collector creato dal nostro studio indie dedicato. Come Game Director, il mio team e io abbiamo riversato il nostro cuore e i nostri sforzi nella creazione di questo mondo incantevole. In Soulkin, giochi nei panni di Nadia, un'eroina evocata per salvare Ankiril. Colleziona Soulkin unici, affronta battaglie strategiche a turni su una griglia esagonale e sconfiggi nemici potenti per sbloccare nuovi contenuti e progredire nel gioco.

Siamo entusiasti che tu possa provare Soulkin e prenderlo in considerazione per una recensione o una copertura nella tua pubblicazione. Le tue intuizioni e i tuoi feedback durante il periodo di accesso anticipato sono inestimabili per noi e ci aiuteranno a trasformare Soulkin in un grande successo. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio con noi!"

Caratteristiche principali di Soulkin: