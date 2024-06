La demo di Soulkin è ora disponibile allo Steam Next Fest!

Tambu Games è lieto di annunciare che il loro attesissimo gioco,, è ora disponibile e i giocatori possono provare la demo allo Steam Next Fest.è un roguelite tattico unico che fonde magistralmente la collezione di creature con il combattimento strategico a turni, promettendo un'avventura coinvolgente e dinamica per tutti i giocatori.

In Soulkin, i giocatori vestono i panni di Nadia, un'eroina dotata dello straordinario potere della Soul che le consente di connettersi con creature magiche. Convocata nell'incantevole ma pericoloso mondo di Ankiril, Nadia deve combattere la corruzione che minaccia il mondo.

"Prepararsi per lo Steam Next Fest è stata una sfida esaltante per il nostro team. Sebbene la demo di Soulkin non sia così rifinita come vorremmo e non copra tutti gli aspetti del gioco, siamo entusiasti di condividere il cuore del gameplay con i giocatori. Il nostro obiettivo per questo evento è mostrare i meccanismi fondamentali del combattimento tattico e della raccolta di mostri nell'incantevole mondo di Ankiril. Abbiamo fatto sforzi enormi per garantire che la demo fornisca un assaggio della profondità strategica e del fascino unico che Soulkin offre. Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino questo assaggio iniziale e ci forniscano preziosi feedback durante lo Steam Next Fest." - Tambu Games

un gioco progettato per essere accessibile a tutti e offrire strategie complesse. Questa è la visione alla base di un gioco che puoi imparare rapidamente ma che offre la profondità necessaria a farti tornare per conoscerlo meglio. Fin dall'inizio, ti renderai conto che ogni decisione che prendi è importante. Immaginati all'inizio di una partita, ogni Soulkin che schieri e ogni mossa che fai influenza il corso del gioco. Sei sempre coinvolto, pensi sempre, organizzi sempre strategie. Niente più attese: ogni fase del gioco richiede la tua attenzione e il tuo pensiero strategico! Ciò che fa brillare Soulkin è l'infinita varietà di strategie che puoi utilizzare. Con diversi Soulkin da collezionare e innumerevoli tattiche da esplorare, ogni partita sarà diversa. Una partita potrebbe vederti implementare una strategia rapida e aggressiva, mentre un'altra potrebbe farti elaborare attentamente un piano a lungo termine per superare in astuzia il tuo avversario. Hai riflettuto attentamente sulle tue mosse, hai scelto saggiamente il tuo Soulkin e ora la tua strategia sta dando i suoi frutti; quel "senso di ricompensa" e di realizzazione è al centro di Soulkin. I tuoi sforzi saranno davvero ricompensati durante il gioco e la tua esperienza di gioco sarà ricchissima e appagante. Entra nel mondo di Soulkin, dove ogni scelta che fai può portare alla vittoria. È tempo di vedere se hai quello che serve per padroneggiare il gioco in cui ogni decisione conta davvero.

Caratteristiche principali di Soulkin:

Combattimento strategico e tattico: usa il tuo ingegno per superare grandi sfide, ogni battaglia richiede un posizionamento tattico e un uso intelligente delle abilità dei tuoi Soulkin.

Unisci le forze con i Soulkin: raccogli e fai amicizia con altri Soulkin mentre ti avventuri nell'affascinante mondo di Ankiril. Fai crescere la tua squadra di Soulkin e sfruttala al massimo delle sue potenzialità!

Progressione avvincente e gratificante: progredisci attraverso le innumerevoli sfide nel gioco. Più avanzi, più forte diventi! Sblocca nuove abilità e Soulkin più potenti man mano che avanzi.

progredisci attraverso le innumerevoli sfide nel gioco. Più avanzi, più forte diventi! Sblocca nuove abilità e Soulkin più potenti man mano che avanzi. Run dinamiche: ogni capitolo offre un'esperienza di gioco nuova e unica con mappe, battaglie ed eventi dinamici. Ciò garantisce ogni volta partite diversificate ed emozionanti, mantenendo il gameplay sempre coinvolgente e imprevedibile.

I giocatori possono sperimentare l’incantevole e stimolante mondo di Soulkin a partire da oggi su Steam Next Fest. Unisciti a Nadia e ai suoi alleati Soulkin nella lotta contro la corruzione di Ankiril e intraprendi un'avventura come mai prima d’ora!