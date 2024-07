Ucraina - Russia avvia 'terza fase' esercitazioni tattiche su armi nucleari

Le due fasi precedenti includevano unità dei distretti militari del Sud e di Leningrado, delle Forze aerospaziali e unità della Marina, ha affermato il ministero.

Lo ha affermato il ministero della Difesa russo

Attualità - La Russia ha avviato la terza fase delle esercitazioni tattiche sulle armi nucleari non strategiche. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo. La terza fase delle esercitazioni coinvolge unità dei distretti militari centrale e meridionale. Quest'ultimo distretto include forze dispiegate nei territori ucraini occupati dalla Russia. "Come parte di questa fase delle esercitazioni, il personale delle formazioni missilistiche dei distretti militari meridionali e centrali svolgerà compiti di addestramento al combattimento, tra cui l'acquisizione di munizioni speciali per l'addestramento per i sistemi missilistici tattici Iskander-M", si legge nella dichiarazione del Ministero della Difesa. I soldati che prenderanno parte alle esercitazioni si eserciteranno ad "equipaggiare i lanciatori e ad avanzare segretamente verso le posizioni per preparare i lanci elettronici".

