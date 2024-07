Lottomatica - in I semestre +17% Ebitd -, ricavi in aumento a 931,8 mln

Lottomatica Group chiude il primo semestre 2024 con una raccolta pari a 18 miliardi (+23% rispetto al primo semestre 2023), la raccolta online in crescita del 41%, ricavi pari a 931,8 milioni (+14% e +20% a payout normalizzato), 491,7 milioni nel secondo trimestre (+24%).

Attualità - Lottomatica Group chiude il primo semestre 2024 con una raccolta pari a 18 miliardi (+23% rispetto al primo semestre 2023), la raccolta online in crescita del 41%, ricavi pari a 931,8 milioni (+14% e +20% a payout normalizzato), 491,7 milioni nel secondo trimestre (+24%). L'adjusted Ebitda è pari a 317,3 milioni (+6% rispetto al primo semestre 2023), +21% a payout normalizzato; 167,8 milioni nel trimestre (+17%). L'utile netto adjusted è pari a 105,3 milioni. Crescono le quote di mercato, ai massimi storici nel secondo quarter e a giugno. Alla luce della forte crescita organica del secondo trimestre, dell'accelerazione nella realizzazione delle sinergie di costo e delle acquisizioni previste, il Gruppo ha aggiornato la propria guidance per l'esercizio 2024: ricavi attesi pari a circa 2.030-2.080 milioni (da 2.020-2.0

Inoltre, a maggio abbiamo opportunisticamente rifinanziato obbligazioni per un valore di 900 milioni di euro, con un notevole risparmio sugli interessi

65 milioni); adjusted Ebitda pari a circa 700-730 milioni (da 680-700 milioni); la guidance sugli investimenti ricorrenti e per le concessioni resta invariata; iniziative di crescita e pagamenti differiti tutti confermati ad eccezione dei bolt-ons in aumento di 35 milioni di euro nel 2024 (circa Euro 20 milioni di Adjusted Ebitda run rate attesi nel 2025). “Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita organica, sostenuto da quote di mercato in aumento nell'Online che hanno portato a una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell'Ebitda. Abbiamo completato con successo l'acquisizione di SKS e stiamo procedendo con l'integrazione a ritmo sostenuto, assicurandoci ad oggi circa il 40% delle sinergie annunciate. Inoltre, a maggio abbiamo opportunisticamente rifinanziato obbligazioni per un valore di 900 milioni di euro, con un notevole risparmio sugli interessi.

Alla luce della forte performance, della realizzazione delle sinergie di costo e delle acquisizioni previste, aggiorniamo le nostre previsioni per l'esercizio 2024”, commenta Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica Group.