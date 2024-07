Poste - in primo semestre utile netto 1 mld: ricavi 6 -2 mld

I ricavi dei servizi finanziari si attestano a 2,7 miliardi con una crescita underlying del 7,0% su base annua.

I ricavi dei servizi assicurativi pari a 827 milioni in crescita del 7,1% su base annua

Attualità - Poste Italiane chiude il primo semestre 2024 con ricavi pari a 6,2 miliardi di euro, con una crescita del 7,3% su base annua (3,1 miliardi di euro nel secondo trimestre 2024, con una crescita dell'8,7% su base annua), trainati da una solida performance di corrispondenza e pacchi, dal margine di interesse e dai pagamenti. Il risultato operativo (ebit) adjusted del primo semestre 2024 è pari a 1,5 miliardi, con una crescita del 14,2% su base annua (782 milioni nel secondo trimestre 2024 con una crescita del 14,2% su base annua) e un utile netto pari a oltre 1 miliardo di euro (525 milioni nel secondo trimestre 2024). I ricavi da terzi di corrispondenza, pacchi e distribuzione sono pari a 1,9 miliardi nel primo semestre 2024, con una crescita underlying del 5,7% su base annua (1 miliardi nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying del 6,8% su base annua). I ricavi dei servizi finanziari si attestano a 2,7 miliardi con una crescita underlying del 7,0% su base annua.

I ricavi dei servizi assicurativi pari a 827 milioni in crescita del 7,1% su base annua. I ricavi dei servizi Postepay si attestano a 761 milioni in crescita del 12,7% su base annua. I costi totali del primo semestre 2024 sono stati pari a 4,7 miliardi in crescita del 6,1% su base annua. I costi ordinari del personale sono pari a 2,8 miliardi, in crescita del 3,6% su base annua. Il risultato operativo (Ebit) adjusted si attesta a 1,5 mld, ha registrato una crescita underlying del 14,2% su base annua mentre l'utile netto, pari a oltre 1 miliardo, ha fatto registrare una crescita underlying del 14,3% su base annua.