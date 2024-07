Parigi 2024 - Giorgio Armani eliminato nei 100 stile libero

Nelle gare mattutine, spicca il sesto posto ottenuto in batteria da un atleta del Camerun che nelle schede ufficiali è identificato come Nguichie Kamseu Kamogne Giorgio Armani, 17 anni, accreditato di un personale di 1’0220.

Spettacolo - Giorgio Armani eliminato nelle batterie dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle gare mattutine, spicca il sesto posto ottenuto in batteria da un atleta del Camerun che nelle schede ufficiali è identificato come Nguichie Kamseu Kamogne Giorgio Armani, 17 anni, accreditato di un personale di 1’02”20. Oggi ha nuotato in 1’03”42: sesto posto nelle batterie ed eliminazione.