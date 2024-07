Rivelazione di segreti d'ufficio - consigliera Csm Natoli indagata

Le accuse contestate dai pm capitolini sarebbero quelle di rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio.

Attualità - La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Rosanna Natoli, consigliere del Plenum del Csm ed ex componente della sezione disciplinare. Natoli, in quota Fdi, era stata registrata durante un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo, che era sotto procedimento disciplinare dopo essere stata condannata in primo grado. Le accuse contestate dai pm capitolini sarebbero quelle di rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio. La registrazione dell’incontro era stata inviata alla procura di Roma da Palazzo dei Marescialli per la valutazione di eventuali profili penali.