Harry Potter: Campioni di Quidditch, primo trailer

Warner Bros. Games ha distribuito oggi il primo trailer ufficiale del preordine “Benvenuti studenti” perHarry Potter: Campioni di Quidditch, permettendo ai fan di dare una prima occhiata al gioco ispirato al famoso sport magico. Il filmato mostra la modalità carriera per giocatore singolo e quella competitiva online, oltre ad un’anteprima degli iconici personaggi giocabili come Ron Weasley e Draco Malfoy. Il trailer dà anche spazio allo stadio della Coppa del Mondo di Quidditch e ad alcune delle epiche areneambientate in luoghi iconici del mondo magico.

Trovi iltrailer ufficiale del preordine di Benvenuti studenti per Harry Potter: Campioni di Quidditch a questo link:https://www.youtube.com/watch? v=Spi7eH6ttc8

A partire da oggi, i fan possono prenotare le edizioni digitali diHarry Potter: Campioni di Quidditch per Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) e l’edizione fisica per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One. L'edizione digitale Standard è in vendita al prezzo suggerito di 29,99 €e leedizioni digitale e fisica Deluxe al prezzo suggerito di 39,99 €.Al momento non sono previste microtransazioni nel gioco. Gli utenti che prenotano il gioco riceveranno la skin della scopa Firebolt Supreme.

L'edizione Deluxe include il gioco base, i pacchetti della Case di Serpeverde, Tassorosso, Corvonero e Grifondoro e 2.000 pezzi d'oro da spendere nel gioco. (L'oro si ottiene solo man mano che si prosegue nel gioco.)

Il pacchetto Casa di Serpeverde include:

Skin Serpeverde per scopa Stormrider Uragano

Uniforme scolastica da viaggio dei Serpeverde

Stemma emblema di Serpeverde

Il pacchetto Casa di Tassorosso include:

Skin Tassorosso per scopa Stormrider Tempesta di sabbia

Uniforme scolastica da viaggio dei Tassorosso

Stemma emblema di Tassorosso

Il pacchetto Casa di Corvonero include:

Skin Corvonero per scopa Stormrider Ciclone

Uniforme scolastica da viaggio dei Corvonero

Stemma emblema di Corvonero

Il pacchetto Casa di Grifondoro include:

Skin Grifondoro per scopa Stormrider Tempesta di fuoco

Uniforme scolastica da viaggio dei Grifondoro

Stemma emblema di Grifondoro

Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 3 settembre2024 in versione digitale Standard e Deluxe. L'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X e Xbox One dall'8 novembre 2024. L'edizione per Nintendo Switch verrà rilasciata durante le festività natalizie del 2024.

In aggiunta, l'edizione Standard diHarry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli iscritti a PlayStationPlus dal 3 al 30 settembre 2024. La skin per la scopa Firebolt Supreme sarà disponibile nello stesso periodo come pacchetto da riscattare per gli iscritti a PlayStationPlus. Gli iscritti a PlayStationPlus che scaricano il gioco nel periodo indicato, continueranno ad avere accesso allo stesso per tutta la durata dell'iscrizione.