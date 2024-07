Liverpool - otto persone ferite a coltellate: arrestato un uomo

Il servizio di ambulanze della regione nord-occidentale dell'Inghilterra ha confermato i dati sui suoi social network, sottolineando che tutti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini.

Attualità - Attacco con coltello oggi, 29 luglio, a nord di Liverpool dove un uomo è stato arrestato dopo aver colpito almeno 8 persone. I servizi di emergenza sono stati chiamati per il "grave incidente" avvenuto in una proprietà in Hart Street, nella città di Southport, intorno alle 11.50. La polizia del Merseyside, nell'ovest del Regno Unito, ha fatto sapere che "ci sono diverse vittime segnalate e maggiori dettagli saranno confermati quando possibile. La polizia armata ha arrestato un uomo e ha sequestrato un coltello. È stato portato in una stazione di polizia. Per favore, evitate l'area mentre ci occupiamo di questo incidente. Non esiste una minaccia più ampia per il pubblico". La Nwas ha affermato di aver inviato più risorse sulla scena. "Stiamo valutando la situazione e lavorando con i partner di emergenza", conclude la nota. Le autorità hanno poi confermato che almeno otto persone sono rimaste ferite nell'accoltellamento.

Il servizio di ambulanze della regione nord-occidentale dell'Inghilterra ha confermato i dati sui suoi social network, sottolineando che tutti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini. Sul luogo dell'incidente sono state inviate più di una dozzina di ambulanze.