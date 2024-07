Pokerissimo d'assi di presenze della Cri di Albiano Magra in Lunigiana

Pokerissimo d'assi (quattro assi più un jolly) five of a kind il punto più alto che si possa conseguire a poker è quello raggiunto dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra con la prima di una lunga serie di iniziative. Dunque 106 sono stati i test effettuati nel ‘’Pomeriggio di prevenzione dell’Epatite C’’ per fortuna nessuno è risultato positivo e tante, tanta, l’affluenza oltre mille persone in occasione del ‘’Torneo di pallavolo’’ con l’Associazione Valdimagra Volley Group presente con il direttore sportivo Federico Ciuffardi . scuola di Pallavolo sia maschile che femminile che registra ben 300 atleti con sede a Santo Stefano Magra. Molto combattuta la finale del torneo di volley che ha visto opporsi in finale due squadre: ‘’Baraccone’’ e ‘’Pe Scaramanzia’’ con la vittoria di quest’ultima. Il jolly come si diceva è stata la presenza attiva ed operativa in occasione dell’annunciato evento nazionale organizzato dal locale Centro formazione danza Tap Dancing School diretto da Monia Piva. Sul palco una settantina di giovani che sono giunti da tutta Italia e che per una settimana avevano partecipato ad uno stage ‘’ full immersion’’di alta formazione Musical. Insegnanti d’eccezione i maestri dello “Studio Musical” Get Beyond the stage Diretti dal noto Christian Ginepro attore, scrittore, regista e coreografo italiano, in piazza oltre 1500 persone. Comunque ciliegina sulla torta la presenza in occasione del pomeriggio di prevenzione del dott. Luca Fialdini - Presidente Opi Massa Carrara affiancato dalla dott. Giulia Tonini – Segretario Opi Massa Carrara che ha colto l’occasione di uno scoop: la puntualizzazione della le nuove e moderne competenze in base ad un preciso decreto ministeriale. L’Ordine degli infermieri nella giornata di prevenzione. Perchè? “Anche oggi gli infermieri di Massa Carrara testimoniano ad Albiano Magra, in occasione di una giornata di prevenzione dell’epatite C, di essere ancora una volta vicini alla cittadinanza. Grazie quindi al Comitato della Croce rossa, ai suoi responsabili e volontari per l’invito per il sensibile impegno che mettono anch’essi al servizio dei cittadini. Gli infermieri sono protagonisti nel territorio, in tutte le comunità in virtù anche del DM 77, dove l’infermiere di Famiglia e Comunità – è il professionista di riferimento che assicura assistenza infermieristica, nei diversi livelli di complessità, in collaborazione con gli altri operatori, nel territorio in cui opera. Non solo si occupa delle cure assistenziali verso i pazienti, ma interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità per rispondere a nuovi bisogni di salute dei cittadini, attuali o potenziali”.Quale ruolo dunque per gli infermieri nel territorio? “L’infermiere di famiglia e comunità, anche a Massa Carrara, segue gruppi di pazienti, affetti da cronicità, come diabetici o con scompenso cardiaco. Attiva interventi di prevenzione, agendo prima che l’evento acuto si manifesti; visita a casa anziani anche sani per intercettare eventuali bisogni di salute. Con questa figura i dati e gli studi testimoniano che diminuiscono gli accessi impropri al Pronto soccorso, e migliora la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.’’ L’assistenza domiciliare infermieristica funziona: ‘’il 91,7% dei pazienti è soddisfatto e la promuove. È quanto emerge dalla prima analisi sull’assistenza infermieristica domiciliare in Italia Aidomus-it “Il contributo dell’infermieristica per lo sviluppo della territorialità”, condotta nell’arco di dieci mesi del 2023 dal Cersi (Centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo dell’infermieristica), che ha raccolto ed elaborato i dati su mandato della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi)”.E gli ambulatori infermieristici? ‘’Per abbattere i tempi delle liste d'attesa bisognerebbe ragionare sull'attività ambulatoriale autonoma degli infermieri, soprattutto per quanto riguarda le prime visite e i follow up. Occorre dunque valorizzare entrambi i “modelli”: da una parte una diffusione capillare degli ambulatori infermieristici, dall’altra l’infermiere di famiglia e comunità che non aspetta il paziente in ambulatorio ma va incontro ai bisogni delle persone, riconoscendo la casa dei cittadini come primo luogo di cura”. Il decreto liste d’attesa migliora la situazione attuale e lo stipendio degli infermieri? La mancata approvazione in Parlamento di un emendamento al dl in oggetto, presentato da diverse forze politiche, che mirava a salvaguardare il beneficio fiscale previsto dal dl liste d’attesa sulle prestazioni aggiuntive, rischia di non creare valore economico per la nostra professione. In particolare, l'articolo 7 introduce un'imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario i cui benefici vengono vanificati dalla contestuale perdita di altre agevolazioni già in vigore.’’ Cosa manca dunque oggi agli infermieri per andare avanti? ‘’Sicuramente una valorizzazione economica e professionale. Gli infermieri lavorano a ritmi sostenuti, con uno stipendio tra i più bassi in Europa e modelli organizzativi incapaci di valorizzarne le competenze specialistiche, acquisite sul campo e con la formazione accademica. Stiamo lavorando per le specializzazioni cliniche, ma occorre che la politica sostenga la formazione e le competenze dei nostri professionisti. Un appello dunque alla politica: investite nella nostra professione. Kroger nel suo modello descrive le variabili per ottenere un cambiamento sostenibile, e fra queste oltre alle necessarie risorse servono vision condivise e skills certificate. «Tutti gli uomini per natura tendono al sapere» e gli infermieri in questi anni- conclude il Dott Fialdini - ne hanno dato prova e lo faranno in futuro. Soddisfatto il nuovo presidente della Cri albianese Marcello Lo Presti ‘’ affluenza eccezionale ma le iniziative di forte aggregazione per la popolazione non sono finite qui, grandi eventi nelle settimane che vengono ma non desidero ancora anticipare nulla.’’