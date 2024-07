Ucraina - Russia attacca ancora: almeno 3 morti - Colpiti impianti energetici

Secondo quanto riportato dal canale Telegram Crimean Wind, l'incendio sarebbe stato causato da un attacco contro un deposito di munizioni presso l'aeroporto, sebbene tale informazione non sia stata verificata in modo indipendente.

Attualità - Ancora attacchi della Russia in Ucraina. Almeno tre civili sono moti e 19 sono rimasti feriti nell'ultimo giorno, mentre nella notte i raid di Mosca hanno colpito con droni e missili gli impianti energetici. Nella regione di Donetsk , due persone sono state uccise e quattro ferite nel corso della giornata, ha riferito il governatore Vadym Filashkin. Un attacco russo contro la città di Toretsk ha ucciso un residente e ne ha ferito un altro. Un'altra persona è stata uccisa a Illinivka, mentre due sono rimaste ferite a Kostiantynivka e una a Berestok, ha aggiunto Filashkin. Secondo il governatore Oleh Syniehubov, otto civili sono rimasti feriti durante gli attacchi russi contro l'oblast' di Kharkiv. Gli attacchi russi contro l'oblast di Kherson hanno causato la morte di una persona e ne hanno ferite sette, ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin. Sono stati segnalati danni a una struttura medica, a un edificio amministrativo, a otto grattacieli, a 24 case e a diverse auto.

Le forze di difesa aerea hanno affermato di aver intercettato 20 droni

Anche le oblast di Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kiev, Luhansk, Mykolaiv, Sumy, Zhytomyr e Zaporizhzhia sono stati attaccati, ma non sono state riportate vittime. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 20 dei 22 droni d'attacco tipo Shahed lanciati dalla Russia durante la notte, ha riferito l'Aeronautica Militare. Le difese non sono riuscite a intercettare un missile balistico Iskander-M. Il fornitore di energia Ukrenergo ha reso noto su Facebook che nella notte sono stati colpiti gli impianti nelle regioni di Zhytomyr e Chernihiv. La fornitura di energia alle famiglie e all'industria nell'area di Zhytomyr è stata temporaneamente interrotta. Secondo le forze armate ucraine, la Russia ha utilizzato 22 droni e almeno un missile Iskander-M nell’attacco. Le forze di difesa aerea hanno affermato di aver intercettato 20 droni. Un incendio è scoppiato presso l'aeroporto militare di Saky, nella città occidentale di Novofedorivka, nella Crimea occupata.

Secondo quanto riportato dal canale Telegram Crimean Wind, l'incendio sarebbe stato causato da un attacco contro un deposito di munizioni presso l'aeroporto, sebbene tale informazione non sia stata verificata in modo indipendente. In precedenza, verso l'1 di notte, ora locale, sono state segnalate numerose esplosioni da parte dei residenti delle comunità occidentali di Dobrushino, Novoozerne e della città di Yevpatoria. Sono state udite esplosioni anche nella città meridionale di Simferopol.