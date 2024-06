Ucraina - Kiev: Missili Russia contro impianti energetici

Le Forze armate ucraine affermano inoltre di aver abbattuto 13 droni kamikaze di fabbricazione iraniana e 12 dei 16 missili lanciati dai militari russi nella notte, riferisce Rbc-Ucraina citando l'intervento del comandante dell'aeronautica delle forze armate ucraine Mykola Oleschuk su Telegram.

Attualità - Le forze armate russe hanno colpito con un attacco missilistico ''infrastrutture energetiche critiche'' nella regione di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, e in quella di Zaporizhzhia nel sud. Come spiega la Ukrenergo, la principale compagnia elettrica dell'Ucraina, gli impianti sono stati danneggiati. Inoltre due ingegneri sono rimasti feriti a Zaporizhzhia e sono ricoverati in ospedale. A Leopoli è scoppiato un incendio dopo l'attacco all'impianto energetico, come ha riferito su Telegram Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale. Le Forze armate ucraine affermano inoltre di aver abbattuto 13 droni kamikaze di fabbricazione iraniana e 12 dei 16 missili lanciati dai militari russi nella notte, riferisce Rbc-Ucraina citando l'intervento del comandante dell'aeronautica delle forze armate ucraine Mykola Oleschuk su Telegram.