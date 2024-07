Presentata a Piacenza Hydrogen Expo 2024

L’Hydrogen Expo è divenuta in meno di tre anni una delle principali manifestazioni anche a livello europeo dedicata all’universo dell’idrogeno ed un fiore all’occhiello per Piacenza, come sottolinea l’assessora alla Pianificazione per lo sviluppo urbano del Comune di Piacenza, Adriana Fantini: L’idrogeno rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per Piacenza e il suo territorio.

Attualità - E' stata presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 3ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno europea interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma nei padiglioni del Piacenza Expo dall’11 al 13 Settembre. A introdurre la manifestazione l’assessora alla Pianificazione per lo Sviluppo urbano sostenibile e senza barriere del Comune di Piacenza, Adriana Fantini, Stefano Riva dirigente di Confindustria Piacenza con delega all’energia e Fabio Potesta', organizzatore dell’evento. Con i suoi oltre 170 espositori già confermati e i numerosi patrocini accordati da istituzioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enea, Regione Emilia-Romagna) e dalle principali associazioni di categoria (tra le quali H2IT, Federbeton, Federacciai, Assovetro, Assarmatori), quella di settembre si preannuncia già come l’edizione dei record.

L’Hydrogen Expo è divenuta in meno di tre anni una delle principali manifestazioni anche a livello europeo dedicata all’universo dell’idrogeno ed un fiore all’occhiello per Piacenza, come sottolinea l’assessora alla Pianificazione per lo sviluppo urbano del Comune di Piacenza, Adriana Fantini: “L’idrogeno rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per Piacenza e il suo territorio. E Hydrogen Expo ne è la prova”. “Parliamo della più importante fiera a livello nazionale dedicata a questa filiera e alle tecnologie ad esse legate”, prosegue Fantini, “Una filiera che a Piacenza vanta già realtà di assoluta eccellenza con professionisti ad alto livello di specializzazione, per lo più giovani. È una cosa di cui essere orgogliosi, soprattutto se si pensa alle potenzialità che l’idrogeno potrà sviluppare nel settore dell’energia in chiave di sostenibilità e sicurezza.

È un mondo affascinante, in cui è ancora tutto da realizzare, e Piacenza c’è

E Piacenza, ancora una volta, è presente con il suo Polo fieristico per fare da nodo e punto d’incontro su tematiche che troveranno sempre più spazio nel prossimo futuro”. Naturale quindi l’interesse per la kermesse manifestato dalle realtà produttive del Piacentino, come spiega Stefano Riva, dirigente di Confindustria Piacenza con delega all’energia. “Piacenza può vantare una grande tradizione nel mondo dell’energia, e anche sull’idrogeno vuole dire la sua parte”, dice Riva, “Con la sua terza edizione, Hydrogen Expo è la fiera più importante a livello nazionale per il settore. La filiera produttiva piacentina guarda con interesse agli scenari futuri dell’idrogeno, e lo fa con tante carte da giocare, a partire dalle competenze maturate nell’arco di decenni nell’Oil&Gas. È un mondo affascinante, in cui è ancora tutto da realizzare, e Piacenza c’è.

Confindustria anche quest’anno aderisce con uno stand condiviso delle aziende proprie associate, per fare rete ed essere pronti tutti insieme alle sfide del futuro”. Un’edizione, quella al via l’11 settembre, che riunirà le principali novità del comparto - con particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno oltre che alle varie applicazioni ed all’utilizzo finale – a un ricco palinsesto di incontri, convegni e workshop che faranno da immancabile corollario alla tre giorni piacentina (vedasi programma preliminare su https://hydrogen-expo.it/le-conferenze/).

“Nonostante l’approssimarsi della pausa estiva” afferma Fabio Potestà “sono ancora numerosissime le adesioni che ci stanno pervenendo a questa 3ª edizione della Hydrogen Expo, adesioni anche da parte di imprese di primaria importanza la cui presenza alla mostra piacentina farà ulteriormente lievitare il numero di visitatori della fiera che, nel maggio del 2023, un mese tristemente noto per l’alluvione che colpì l’Emilia Romagna e che interruppe le comunicazioni Nord/Sud nel nostro Paese, superarono le 7.000 unità. Lo sviluppo della Hydrogen Expo gratifica tutti i nostri sforzi differenziandoci nettamente da tutti gli altri eventi concorrenti, ma ci è anche di stimolo per assicurare a tutti i nostri espositori e alle associazioni sponsor che ci hanno garantito il loro supporto, il più elevato numero di contatti utili durante i tre giorni di apertura della fiera”.

Giovedì 12 Settembre si terrà inoltre la 2ª edizione degli IHTA–Italian Hydrogen Technology Awards, i riconoscimenti ideati per dare maggiore visibilità (anche internazionale) al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo ed il ruolo strategico, fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia nazionale ed europea. Come tradizione per tutti gli eventi organizzati dalla Mediapoint & Exhibitions, è stata programmata per mercoledì 11 Settembre (giornata inaugurale della manifestazione) anche la cena di gala riservata ai partecipanti della kermesse che si terrà nella bellissima Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, serata che darà modo agli espositori di fare “networking” in un’atmosfera conviviale e rilassata.