Necesse festeggia 10 anni

Straordinario aggiornamento grafico

Mads Skovgaard, il visionario dietro il popolare gioco di sopravvivenza sandbox Necesse, ha intrapreso un viaggio incredibile con la sua creazione; da un progetto hobby solista, a uno studio di 8 persone e ora oltre 1 milione di copie vendute! Il prossimo importante aggiornamento di Necesse promette di migliorare l’esperienza di gioco sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati, riflettendo la dedizione e l’ambizione del team ampliato di Fair Games, e sarà disponibile in tutto il mondo il 10 agosto 2024.

“10 anni fa ho iniziato a sviluppare Necesse come progetto hobby. 5 anni fa Necesse usciva in Early Access su Steam. 1 anno fa ho fondato il mio studio di gioco Fair Games e l'ho ampliato da me stesso a 8 sviluppatori appassionati. 6 mesi fa Necesse raggiunge 1 milione di copie vendute in tutto il mondo. E ora stiamo rilasciando l'aggiornamento grafico, che conferisce a Necesse un aspetto mozzafiato completamente nuovo. È stata una corsa sfrenata” , afferma Mads Skovgaard, creatore di Necesse.

Fair Games ha sviluppato Necesse come un gioco multiplayer incentrato sul riunire tutti i diversi tipi di giocatori:

Cerchi una sfida? Affronta uno qualsiasi dei 18 diversi boss che Necesse ha da offrire.

Prendersela comoda dopo una lunga giornata di lavoro? Costruisci la tua accogliente base e magari pratica un po' di pesca.

Vuoi “gestire cose”? Recluta 50 coloni (o più, se preferisci), adatta le loro priorità di lavoro alla massima efficienza, raggiungendo il tuo insediamento ideale.

Sei un esploratore nato? Necesse ha 5 biomi, 10 tipi di caverne misteriose e 10 incursioni di fine gioco uniche che aspettano solo te.

Quindi, qualunque sia il tipo di giocatore che tu o i tuoi amici siete, Necesse è un gioco che ha tutto!

Il nuovo trailer mostra l'eroe di Necesse e gli amici che ha conosciuto lungo il percorso, affrontando molte delle sfide che Necesse ha da offrire. Incluso avventurarsi nelle profonde caverne, espandere e difendere un grande insediamento e affrontare potenti boss di fine gioco per raccogliere il loro succoso bottino! Presenta contenuti vecchi e nuovi insieme, combinati con il nuovo look portato dall'aggiornamento grafico. Un anno fa il team ha iniziato ad espandere Fair Games, reclutando due artisti di giochi esperti in grado di portare l'aspetto generale di Necesse a un livello superiore. Dopo aver ridisegnato 3298 risorse, Fair Games è orgogliosa di mostrare il proprio duro lavoro con questo trailer che puoi guardare qui: https://youtu.be/K_egmB6i9zc

Caratteristiche principali di Necesse:

Tutte le risorse di gioco sono state sostituite

Multigiocatore senza limiti

Costruzione di basi e gestione degli insediamenti

Finale di gioco impegnativo

Modifiche

Coloni in grado di esplorare insieme a te

Necesse è uno dei giochi più attesi che lascerà presto l'accesso anticipato con oltre 400.000 liste dei desideri e una comunità dedicata di giocatori e modder.