Necesse 1.0 - Il più grande aggiornamento in arrivo nel 2025

Necesse, sviluppato da Fair Games, raggiungerà la versione 1.0 nel 2025. Sarebbe fantastico se poteste includere Necesse nei vostri prossimi articoli! Sarei anche felice di fornirvi una key per la recensione.

Con il successo del lancio dell’aggiornamento grafico (che ha stabilito un nuovo record di giocatori simultanei), la già ampia base di giocatori di Necesse continua a crescere!

Ora che il grande lavoro sull’aggiornamento grafico è concluso, gli artisti di Necesse hanno unito le forze con il resto del team di sviluppo. Questo ha permesso di introdurre aggiornamenti di contenuto ancora più grandi e frequenti. Con tutto il team completamente concentrato sullo sviluppo di contenuti significativi, la versione 1.0 si preannuncia come l’aggiornamento più importante di sempre per il gioco.

La versione 1.0 rivoluzionerà il mondo di Necesse come lo conosciamo, introducendo funzionalità attese da tempo, richieste sia dai fan che dagli sviluppatori del gioco.

In Necesse vestirai i panni di un eroe solitario che deve partire da zero per raggiungere la grandezza. Costruisci un insediamento potente e recluta coloni per popolare la tua base, delegando loro i compiti più banali, come coltivare, tagliare legna o organizzare l’inventario. Puoi fare un ulteriore passo avanti equipaggiando i tuoi coloni con potenti armi e armature, trasformandoli in guardie del corpo per le tue avventure!

Invita i tuoi amici e insieme esplorate caverne generate proceduralmente, piene di segreti, bottino e potenti boss che lasciano cadere ricompense ancora più preziose! Sconfiggi i boss ed espandi la tua base fino a raggiungere l’endgame, dove ti attendono le misteriose incursioni…

