Carte collezionabili di Topps dedicate alla Formula 1

TORNA IN PISTA TURBO ATTAXIL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI SULLA FORMULA 1

La nuova collezione di carte Turbo Attax sarà disponibile dal 26 luglio e sarà ricca di novità per celebrare i cinque anni di collaborazione tra Topps e F1.

Topps è orgogliosa di presentare la nuova edizione 2024 del gioco di carte collezionabili Formula 1 Turbo Attax, in occasione del quinto anniversario della collaborazione, lanciando una collezione esclusiva che offre ai numerosi fan un'esperienza senza precedenti.Inizialmente lanciata nel 2020, la collezione Turbo Attax consente ai fan e ai collezionisti di tutte le età di avvicinarsi ai loro piloti e team preferiti, contenendo oltre 400 carte esclusive e in edizione limitata. L'ultima collezione offre ai fan carte entusiasmanti della stagione F1® 2024 e la possibilità di rivivere le emozionanti gare del 2023, rappresentando un'evoluzione significativa nel mondo del collezionismo. Per celebrare il quinto anniversario, la nuova collezione include quattro carte esclusive ‘5th Anniversary’. Queste carte, un vero e proprio omaggio visivo con un nuovo design grafico, ritraggono tutti e 20 i piloti per celebrare la storia recente del Campionato Mondiale di Formula 1®. I collezionisti non vorranno perdersi le 25 edizioni limitate: dalle Limited Edition Canary Yellow e Opal, ai classici set Diamond, Gold e Platinum. Degna di nota, la carta esclusiva 'Papaya Edition' del team McLaren F1 con protagonista Lando Norris e la carta 'Unstoppable' di Max Verstappen del team Oracle Red Bull Racing, che presenta il punteggio più alto nella storia di Turbo Attax.La nuova collezione, inoltre, introduce le rarissime carte Parallele, prodotte in tiratura limitata. Tra queste, sono presenti le carte Gold, numerate 1/1, e le Wood, numerate fino a 5. Queste carte si possono trovare all’interno di alcuni lotti speciali e i fortunati collezionisti le potranno conservare sopra la card equivalente all’interno del raccoglitore da collezione. I fan più appassionati possono anche rivivere la storia della Formula 1 con le Carte Leggende F1®, che mettono in risalto coloro che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo delle corse: da Ayrton Senna a Nigel Mansell, passando per Alain Prost e David Coulthard.

Le nuove carte Turbo Attax di Topps saranno disponibili dal 26 luglio 2024 nei principali punti vendita.