GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI TURBO ATTAX

L'adrenalina è alle stelle e i motori sono pronti a rombare: davenerdì 30 agosto adomenica 1° settembre l’ Autodromo Nazionale di Monzaospiterà il16° appuntamento della stagione diFormula 1. L’occasione perfetta per far scoprire alle migliaia di appassionati lacollezione 2024diTurbo Attax, ilgioco di cartededicato allaFormula 1. NellaFanzone, infatti, spiccherà l’area targataTopp, la Mecca per gli amanti del genere, una tappa d’obbligo: è qui che tutti potranno scoprire centinaia dicarte speciali e inedite in compagnia diesperti del settore e con diversespecial guest, provando ad aggiudicarsi la speciale estrazione dellaLimited Edition Diamond 1/1 diCarlos Sainzfirmata dal pilota della Scuderia Ferrari.

La nuova collezione di carte F1®Turbo Attax celebra il5° anniversario dellapartnership tra Topps e Formula 1 e consente a fan e collezionisti di tutte le età di avvicinarsi ai loro piloti e team preferiti grazie a oltre400 carte esclusive e in edizione limitata : per rivivere le emozionanti gare del 2023 e scoprire al contempo anche i protagonisti della stagione 2024 e i loro velocissimi rivali. Le carte ufficiali della nuova collezioneTurbo Attax sono disponibili indifferenti configurazioni diprodotto :

Pacchetti singoli da 10 card al costo di €2,50, Value Box da 30 card + 1 in edizione limitata a €7,49, Starter Pack con raccoglitore, plancia da gioco e ben 20 carte, tra cui 2 limited edition a €9,99 e le Mega Tins “Revved Up” e “Fast Track” con 6 limited edition ciascuna al costo di €14,99. Tutti i prodotti sono già in vendita presso i principali punti vendita della grande distribuzione come Esselunga e Bennet e dal 23 agosto sono presenti anche in tutte le edicole, per la lista completa e dei relativi prezzi bastano pochi click su it.topps.com.

Diverse lespecial guestattese nello standTopps dellaFanzone , a cominciare da:Stefano Finari , con il suo stile unico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, aI Bomber, famoso per i suoi video divertenti e le sue analisi appassionati, a Carolina Tedeschi, content creator e appassionata di Formula 1® nota per le analisi e i commenti sul mondo delle corse automobilistiche, per finire conTancredi Sciglio , celebre per i suoi contenuti avvincenti dedicati alla F1.

Topps unisce gli appassionati di motorsport e collezionismo, alimentando questa passione con le lineeTurbo AttaxeHobby F1, le protagoniste dell’areaTopps . Qui adulti e bambini, genitori e figli, potranno immortalare il momento con unafoto ricordo personalizzata grazie a un superphotobooth, ideale per portare a casa un ricordo indelebile della gara.

Ma non solo, oltre a unabreve survey con pacchetti promozionali comericompensa per i partecipanti, in programma anche l’ estrazione speciale di unacarta Limited Edition Diamond 1/1 di Carlos Sainz firmata dal pilota. Chi sarà il fortunato che riuscirà ad aggiudicarsi questo pezzo unico?