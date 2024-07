Parigi 2024 - forfait di Rune alle Olimpiadi dopo quello di Sinner

Mi dispiace davvero di non poter gareggiare alle Olimpiadi.

Non vedevo l'ora di giocarle, ha scritto Rune sui social

Spettacolo - Altro forfait al torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo quelli di Jannik Sinner e di Hubert Hurkacz, è arrivato anche quello del danese Holger Rune che si va ad aggiungere alla lunga lista di ritiri già annunciati come quelli di Rublev, Dimitrov, Shelton, Korda e Khachanov. Il numero 16 del mondo ha deciso di rinunciare ai Giochi per problemi al polso. "Mi dispiace davvero di non poter gareggiare alle Olimpiadi. Non vedevo l'ora di giocarle", ha scritto Rune sui social. "Ho giocato con dolori al polso sia durante la stagione su terra che su quella sull'erba; ora devo prendere sul serio le raccomandazioni mediche. Seguirò le Olimpiadi da casa e tiferò per tutti gli atleti danesi. Spero e credo che potremo portare a casa tante medaglie da Parigi", ha aggiunto il tennista danese.