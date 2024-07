Vladimir Luxuria risponde agli insulti sui social: sono solo poveri frustrati

Vladimir Luxuria ha recentemente affrontato un'ondata di critiche e insulti sui social media dopo aver pubblicato una foto in bikini dalla spiaggia di Mari Pintau, in Sardegna. Luxuria, che ha sempre mostrato un forte carattere pubblico, ha risposto agli attacchi con un messaggio chiaro e deciso: "Sono solo poveri frustrati, io vivo nella vita reale".

Luxuria ha spiegato che il post era stato condiviso senza alcuna intenzione di provocare o attirare critiche, ma come un gesto spontaneo durante una giornata al mare. Ha sottolineato come, con il tempo, sia riuscita a distaccarsi dalle critiche, concentrandosi invece sulle relazioni e le esperienze reali, sottolineando l'importanza di "guardare le persone negli occhi" e vivere nel mondo reale, al di fuori delle dinamiche negative online.

In un'intervista, Luxuria ha anche discusso il suo passato e la lotta interiore vissuta prima di sottoporsi a interventi chirurgici per allineare il suo corpo con la sua identità di genere. Ha respinto le etichette e i pregiudizi legati alla sua identità, affermando che la sua esperienza di vita è molto più complessa e ricca di quanto spesso viene percepito superficialmente.

Luxuria ha inoltre chiesto al suo amico Danilo Zanvit Stecher di non rispondere più ai commenti negativi, evidenziando come spesso queste risposte possano alimentare ulteriormente le polemiche. Ha criticato la mancanza di campagne di sensibilizzazione all'inclusione e al rispetto, rimproverando le istituzioni per la loro scarsa azione in materia di educazione contro l'omotransfobia nelle scuole.