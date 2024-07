Il rientro dalle vacanze sarà più tech e smart con gli accessori Celly

Per iniziare l’anno accademico nel migliore dei modi o per ricominciare l’attività lavorativa con il piede giusto a volte può servire una motivazione in più. Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop presenta alcune novità per rendere il rientro di settembre più facile: accessori ideali per studenti o lavoratori che hanno necessità di soluzioni pratiche e smart per arricchire la propria routine o postazione di lavoro.