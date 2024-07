The War Within con l'aggiornamento pre-espansione è disponibile

Iniziano le preparazioni finali per i Campioni di Azeroth prima di avventurarsi nel centro del mondo e affrontare le forze del Vuoto che diventano sempre più forti, ora che l'aggiornamento pre-espansione di The War Within è disponibile!

Questo aggiornamento è il primo di due che porta grandi cambiamenti al mondo di World of Warcraft, mentre i giocatori si avvicinano sempre di più al lancio globale il 27 agosto alle 00:00 (mentre l'accesso anticipato inizia il 23 agosto). Ecco cosa possono aspettarsi i giocatori con l'aggiornamento di oggi:

Nuova funzionalità: Brigate

Ci saranno delle modifiche a livello di account che trasformeranno la gestione del personaggio. Queste includono la Banca della Brigata, un numero ancora più grande di Imprese, Reputazione condivisa da tutto l'account, una nuova schermata di selezione del personaggio e molto altro!

Funzionalità estesa: Volo Dinamico

Introdotto come Volo Draconico durante Dragonflight, il Volo Dinamico espande il numero di cavalcature utilizzabili con questo sistema, con altre in arrivo nel corso dell'espansione.



Ora ci si riferisce al precedente sistema di volo come Volo Statico.

Modifiche al bilanciamento delle classi

In aggiunta ai Talenti Eroici che saranno disponibili durante l'esperienza di aumento di livello dopo il lancio, sarà possibile esplorare i nuovi bilanciamenti e le modifiche alle classi e alle specializzazioni disponibili ai giocatori.

Dragonflight entra nell'abbonamento base

In vista dell'aggiornamento pre-espansione, Dragonflight non verrà più venduto separatamente come espansione ma verrà aggiunto al contenuto disponibile con l'abbonamento di base.



Inoltre, sia i nuovi giocatori che quelli di ritorno potranno utilizzare Dragonflight come espansione di default per salire di livello, invece di Battle for Azeroth.

In arrivo il 31 luglio con la seconda parte dell'aggiornamento pre-espansione:

Nuovo evento: Echi Radiosi

Affronta i Ricordi di Azeroth e ottieni Ricordi Residui per acquistare nuovi oggetti da aggiungere alla collezione della tua Brigata.



Questo evento è disponibile per tutti i giocatori e le giocatrici dal livello 10 al 70, che possiedano The War Within o meno.

Di seguito il link a materiale utile: